Wichtiger Heimsieg gegen den Tabellenletzten!

Bei mehr als herbstlichem Wetter empfingen wir die Gäste aus Eschach in Waldhausen. Beiden Seiten war die Wichtigkeit der Partie anzumerken. So war es für die Gäste vielleicht mit die letzte Chance vor der Winterpause noch Boden gutzumachen Richtung Nichtabstiegsplätze und für uns winkte bei einem Erfolg ein Platz im Mittelfeld.

Entsprechend dem schwierigen Wetter, fanden beide Teams auch schwierig in die Partie. Eschach suchte durchaus den Weg nach vorne, aber es fehlte in der Anfangsphase an Präzision. Nach einer Viertelstunde konnten wir mehr und mehr die Spielkontrolle übernehmen und erarbeiteten uns ein Übergewicht. Die nicht unverdiente Führung erzielte dann Nick Mayer per Fernschuss genau unter die Latte nach 22 Minuten. Im Anschluss waren wir die bessere Mannschaft und konnten per Doppelschlag in der 35. und 38. Minute zunächst durch Florian Hausner und dann durch Paul Werni noch vor dem Halbzeitpfiff auf 3:0 erhöhen. Die Gäste hatten durchaus auch ihre Chancen, aber scheiterten immer wieder an unserer vielbeinigen Abwehr oder Tim Dudek im Tor.

Mit dem komfortablen Vorsprung ging es dann in den zweiten Durchgang. Zunächst bot sich den Zuschauern dasselbe Bild, aber wir verpassten nach der Halbzeit die schnelle Entscheidung mit dem vierten Treffer. So nutze Eschach nach 55 Minuten einen Fehler in unserer Defensive zum 3:1. Viel Spannung ließen wir aber nicht aufkommen, denn keine zwei Zeigerumdrehungen später stellte Florian Hausner den alten Abstand wieder her. In der Folge wurde das Niveau der Partie, wie der Rasen, zumindest nicht besser. Wir mussten nicht mehr viel investieren und Eschach schien am Maximum angekommen. Dennoch gelang ihnen nach einem Eckball noch der zweite Torerfolg. Allerdings ließen wir uns davon nicht aus der Ruhe bringen und brachten die Partie sauber zu Ende und die drei Punkte im wahrsten Sinne ins Trockene. Die Belohnung ist nun ein einstelliger Tabellenplatz nach diesem Spieltag.