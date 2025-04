Wichtiger Heimsieg für SVA

Der SV Auersmacher hat am Mittwochabend im Abstiegskampf einen ganz wichtigen Dreier im Heimspiel gegen Mitkonkurrent TuS Mechtersheim behalten. "Wir waren schon in der ersten Hälfte spielbestimmend, haben sie kaum mal vor unser Tor kommen lassen, im zweiten Abschnitt haben wir dann auch die Tore gemacht, aber dennoch war es ärgerlich, dass wir es hinten raus noch mal spannend machten", fasste SVA-Trainer Jörn Birster das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz an der Stadionstr. zusammen. Maximilian Escher brachte sein Team mit der ersten Chance des zweiten Durchgangs in der 50. Minute in Führung, Marius Schley baute diese vierzehn Minuten später aus. Nun agierte Mechtersheim offensiver, kam nach einer Ecke durch Leon Müller zum Anschluss. Doch Auersmacher brachte den Vorsprung vor 200 Zuschauern über die Zeit und überholte in der Tabelle auch Viktoria Herxheim ,das allerdings erst am 30. April beim Schlusslicht SV Morlautern spielt. Birster ergänzte: "Wir hatten schon zwei, drei Riesen-Chancen im Gegensatz zu Mechtersheim, die kaum mal vor unserem Tor waren. Vor der Pause haben wir etwas nachgelassen, aber aufgrund der zweiten Hälfte haben wir hochverdient gewonnen. Wir fangen uns immer wieder ein blödes Gegentor, das ärgert mich heute etwas. Wir hätten es vorher entscheiden müssen. Wir hatten Spieler wie Niklas Dahlem dabei, die ein Jahr nicht mehr gespielt haben, also personell ist es immer noch dünn bei uns. Englische Wochen sind bitter für uns. Vor acht Wochen waren wir Schlusslicht, jetzt sind wir Vierzehnter, das ist schon toll. Das wollen wir jetzt verteidigen. Wir wollen so viele Mannschaften hinter uns lassen wie möglich, so dass wir nicht auf die Entwicklung in der Regionalliga Südwest angewiesen sind". Der am Mittwoch gesperrte Luca Bauer kommt im nächsten Spiel am Samstag um 15 Uhr beim FC Arminia 03 Ludwigshafen (Kunstrasen Rheingönheim, Hoher Weg) zurück. Mechtersheim bleibt Vorletzter und empfängt ebenfalls am Samstag, allerdings erst um 15.30 Uhr den FV Diefflen im Stadion an der Kirschenallee (Philippsburger Str., Römerberg).