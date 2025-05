Wichtiger Heimsieg für Satteldorf im Abstiegskampf

Schon in der 3. Minute ging Satteldorf in Führung. Samira Hörcher setzte sich über die linke Seite durch und spielte den Ball flach zurück in den Strafraum. Kim Wolz nahm den Ball auf und traf mit einem platzierten Schuss hoch ins rechte Eck zum 1:0.

Nur wenige Minuten später erhöhte die Heimelf auf 2:0. Soni Munz kam auf der linken Außenbahn in den Strafraum und schlenzte den Ball über die herauslaufende Torhüterin hinweg ins lange Eck.