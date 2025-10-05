Wichtiger Heimsieg für Oberbergkirchen

Aufgrund der Niederlage zu Hause gegen Buchbach und dem Spielabbruch in Ostermünchen, wollte der SV 66 Oberbergkirchen zu Hause unbedingt punkten, um nicht noch weiter in der Tabelle abzurutschen.



Leichter gesagt als getan, denn der starke Kreisliga-Dino aus Reischach war zu Gast.



Trotz des bescheidenen Wetters, bei leichtem Dauerregen, fanden über 120 Zuschauer den Wge zum Inn/Salzach Derby nach Aumham.



Erleichterung bereits unter der Woche bei den Hausherren brachte das Urteil am Donnerstag des Sportgerichtes bzgl. der roten Karte gegen Kapitän Michael Greimel, wodurch dieser spielberechtig war, da das abgebrochene Spiel in Ostermünchen mit in das Strafmaß gewertet worden ist.



Die erste halbe Stunde dominierte der SVO nach Belieben. Meist über die agilen Außenspieler Tobias Huber und Lukas Sehorz drangen die Hausherren in den 16er der Reischacher. Wie so häufig in den letzten Wochen fehlte beim "letzten Pass" die Konzentration um zu einer nennenswerten Abschlussaktion zu kommen. Bis zur Pause passierte dann nicht mehr viel, da sich beide Mannschaften im Mittelfeld neutralisierten.



In der Pause fand der Reischacher Coach Thomas Lange anscheinend die richtigen Worte, denn der Gast war nun viel präsenter und klarer in ihren Aktionen.

So kombinierten sie sich dann auch in der 55. Minute in den 16er rein und fanden einen sehenswerten Abschluss ins lange Eck. Für den geschlagenen Heim-Goalie Glasl rettete der Pfosten das 0:0.



Unbeeindruckt überstand der SVO die Drangphase der Reischacher und wurde mit einem 11 Meter in der 65. Minute belohnt. Stürmer Tobias Thaller wurde im 16er im Luftduell vom Gegner in deren Torwart mit beiden Händen geschoben, ohne jegliche Möglichkeit den Ball zu spielen. Den anschließenden 11 Meter jedoch, konnte Kapitän Michi Greimel nicht im Netz unterbringen. Der Ball schlug im Zaun hinter dem Tor ein.



Beide Mannschaften kämpften weiter um drei Punkte. Für ein zu hartes Einsteigen im Mittelfeld in der 73. Spielminute, bekam der Mittelfeld-Motor des SVO Matthias Greimel die 10 Minuten-Strafe.

Anschließend drohte das Spiel zu kicken.

Aber mit gezielten Einwechslungen brachte SVO-Coach Jezildjic nochmal Stabilität in die Mannschaft. Diese frischen Beine waren es am Ende, die die Heimmannschaft aus Oberbergkirchen doch noch spät jubeln lässt.

Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte folgte ein schneller, kluger und genauer Diagonalball auf Thomas Göller, der nochmal alle Körner aus sich rausholte und einen 40 Meter Sprint mit Ballannahme unhaltbar ins lange Eck verwandeln konnte.



Die Reischacher versuchten nun nochmal alles nach vorne zu werfen, und bekamen kurz vor Schluss nochmal einen Freistoß zu gesprochen. Rund 20 Meter vor dem Tor entschied der souverän leitenden Schiedsrichter auf Foulspiel. Der eingewechselte Basti Berger setzte die Kugel an die Latte. Aufatmen bei der Heimmannschaft. Keeper Glasl zeigte bei der Aktion keine Reaktion. Hier half der Fußballgott.



Anschließend passierte nicht mehr viel, dann die Abwehr des SVO um Manu Stoiber und Co. verteidigte konsequent bis zum Abpfiff den Sieg.



Am Ende vielleicht etwas glücklich, aber keineswegs unverdient, bleiben die drei Punkte in Oberbergkirchen. Erleichterung war zu spüren bei allen Beteiligten. Mit nun 8 Punkten aus 6 Spielen kann man sehr gut leben und ist nun richtig in der Kreisliga angekommen.



