Wichtiger Heimsieg für die TSG

Am 12. Spieltag kam es zum Kellerduell zwischen dem TSG Verrenberg und dem SC Ingelfingen. In der 24. Minute ging die Heimmanschaft verdient in Führung durch Tevfik Tiryaki, der nach einer schönen Ballstafette den Ball zum 1:0 einschoss nach Vorlage von Steffen Pscheidl. Die Verrenberger waren besser im Spiel, jedoch waren die langen Bälle der Ingelfinger immer wieder ein Problem. So glichen die Ingelfinger in der 32. Minute zum 1:1 aus.

Die zweite Hälfte begann stark von der Heimmanschaft und sie gaben weiterhin den Ton an. In der 60. Minute ging die TSG mit 2:1 in Führung durch Jerome Yabrough der den Ball von Kevin Groß nach einer Flanke aufgelegt bekam. Die Gäste versuchten es weiterhin mit langen Bällen, jedoch ohne Erfolg. In der 76. Minute erhöhte Fabian Frank den Spielstand auf 3:1 nach einer weiteren Vorlage von Steffen Pscheidl. Daraufhin hatten die Verrenberger mehrere Möglichkeiten den Sack zu zu machen aber die Chancen wurden nicht genutzt. So wurde es nach dem 3:2 Anschlusstreffer in der 86. Minute nochmal brenzlig, allerdings brachten die Verrenberger die Führung gut über die Zeit.