Wichtiger Heimsieg für den SVW

Wichtiger Heimsieg des SV Wettelsheim am Samstag Nachmittag gegen den SV Lauterhofen.

In der ersten Hälfte hatten die Gäste noch leichte Feldvorteile und das schnellere Spiel, doch der SVW hielt kämpferisch dagegen und ließ kaum Möglichkeiten zu. So spielten sich die ersten 45 Minuten meist im Mittelfeld ab. Nach der Pause ein ganz anderes Bild, der Gast mit der ersten Chance, doch Rogner auf dem Posten. Ein schnelles Umschaltspiel über Bunz und Lehmeyer brachte dann die Führung für Wettelsheim. 10 Minuten später das 2:0 durch Kapitän Döbler, der einen direkten Freistoß verwandelte. Auch das 3:0 erzielte Döbler, der nach einem Foul an Tobias Krois den fälligen Elfmeter sicher verwandelt. Kurz darauf sah 17 den roten Karton nach Tätlichkeit, der nach einem Zweikampf sehr aufgebracht war.

So brachte der SVW den am Ende verdienten Sieg gut über die Zeit, da der Gast kein durchkommen in Wettelsheim fand.

10' 11er wird steil geschickt, dieser lupft über Rogner und kommt zu Fall, SR gibt den Freistoß und Gelb

11' den Freistoß von 17er kann Rogner parieren

19' Schuß von Tobias Krois klar neben das Tor

21' Bunz aus 20m, zu unplaztiert

33' Gäste spielerisch leicht überlegen, doch SVW hält kämpferisch dagegen. So sind klare Torchancen mangelware

40' Freistoß 28m SVW, Döbler versuchts direkt, knapp über das Tor

44' 8er aus 25m per Aufsetzer, Rogner ohne Probleme 49' 10er prüft Rogner aus 25m, Eckball

dieser kommt gefährlich vor das Tor, doch ein Lautenhofener zu überrascht

52' 1:0 Lehmeyer, Döbler auf Lehmeyer, dieser schnell auf Bunz in die Gasse und legt wieder zurück auf da Geburtstagskind Matthias Lehmeyer. Direkt ins kurze Eck zur Führung

58' SVW mit schnellem Gegenstoß, Tobias Krois verliert den Ball, aber Zischler versucht es aus weiter Distanz, knapp rechts vorbei

60' Lauterhofen setzt vorne nach, Rogner rutsch weg, doch Döbler kann klären

62' 2:0 Döbler, Mührl wird auf der rechten Seite geschickt und bekommt am 16er Eck den Freistoß. Diesen setzt Kapitän Döbler direkt per Aufsetzer ins Eck

66' Krois wird auf links gefoult, Lehmeyer bringt die Flanke erneut auf Krois, er kommt zuerst an den Ball und TW räumt diesen ab und verursacht den Foulelfmeter

68' 3:0 EM, Döbler, sicher links verwandelt

71' jetzt wird es hitzig, 17er sieht Rot nach Tätlichkeit?

77' Zeitstrafe Dominik Krois wegen hartem einsteigen

78' Freistoß der Gäste in den 16er, dieser per Kopf auf die Latte