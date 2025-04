Wichtiger Heimsieg für den SVH

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Die erste Halbzeit begann mit zurückhaltendem Spiel beider Mannschaften. Es entspann sich ein Abtasten, das von vielen Fehlpässen geprägt war. Der SVH hatte in der 2. Minute durch Adrian Steiner eine Chance, doch sein Schuss strich am Tor vorbei. Danach entwickelte sich ein Spiel unter dem Motto: „Festival der Fehlpässe“.

In einem wichtigen Spiel für den SVH gewann dieser sein Heimspiel mühsam, aber nicht unverdient, mit 1:0 gegen die Gäste aus Poppenreuth.

Die zweite Halbzeit zeigte ein anderes Bild. Der SVH erarbeitete sich eine Feldüberlegenheit, die Großchancen blieben jedoch zunächst aus. Erst in der 77. Minute fiel der Führungstreffer für den SVH: Fabian Schubert passte zu Adrian Steiner, und dieser erzielte das 1:0.

Danach kam Poppenreuth auf und der SVH musste in der 80. Minute in höchster Not retten – ein Verteidiger schlug den Ball von der Linie.