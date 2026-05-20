Wichtiger Heimsieg

– Foto: Sandy Försterling

Drei Tage nach dem bitteren Last-Minute-Ausgleich gegen Kahla meldete sich der VfB Apolda eindrucksvoll zurück und feierte gegen den direkten Konkurrenten SV Ehrenhain einen enorm wichtigen 3:1-Heimsieg. Mit insgesamt vier Punkten aus der englischen Woche verschaffen sich die Glockenstädter etwas Luft im Abstiegskampf und klettern mit nun 37 Punkten auf Rang acht der Tabelle.

Dabei begann die Partie alles andere als nach Plan. Bereits in der 3. Minute übersah Adamiuc einen gegnerischen Angreifer und traf diesen unglücklich am Fuß. Die Schiedsrichterin zeigte sofort auf den Punkt und Ehrenhain verwandelte den fälligen Strafstoß zur frühen 0:1-Führung. Der VfB ließ sich vom schnellen Rückstand jedoch keineswegs aus dem Konzept bringen und antwortete mit einer engagierten Leistung. Vor allem über die Außen wurde es immer wieder gefährlich. In der 13. Minute setzte sich Rabe stark durch und brachte den Ball scharf nach innen. Dort lief Kemo Pape Cissé ein, ehe ein Ehrenhainer Verteidiger bei seinem Rettungsversuch den Youngster anschoss und der Ball zum 1:1 ins Tor trudelte. Die Hausherren blieben danach am Drücker und drehten die Partie nur sieben Minuten später komplett. Wieder war es Rabe, der sich stark über außen durchsetzte und den Ball mustergültig in die Mitte spielte. Ein Ehrenhainer Verteidiger wollte noch retten, beförderte den Ball dabei jedoch ins eigene Netz. Hinter ihm lauerten allerdings bereits mehrere VfB-Angreifer, die wohl ebenfalls eingeschoben hätten. So ging es mit einer insgesamt nicht unverdienten, aber durchaus glücklichen 2:1-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie dann deutlich an Qualität. Der VfB wollte nicht mehr allzu viel riskieren, während Ehrenhain offensiv kaum Lösungen fand. Gleichzeitig merkte man den Hausherren das intensive Spiel vom Mittwochabend durchaus an. Dennoch boten sich immer wieder gute Kontergelegenheiten, um frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Die größte Chance vergab zunächst erneut Cissé, dem der Ball bei der Annahme etwas zu weit nach außen sprang (50.). Zehn Minuten später scheiterte Rabe im Eins-gegen-eins am gegnerischen Schlussmann. Stattdessen musste VfB-Keeper Adamiuc, der für Marzian zwischen die Pfosten gerückt war, mehrfach Kopf und Kragen riskieren und hielt die knappe Führung mit wichtigen Paraden fest. In der Schlussminute fiel dann endlich die Entscheidung. Nach einem schnellen Konter bediente der unermüdliche Rabe mit seinem dritten Assist des Tages den mitgelaufenen Vovk, der souverän zum 3:1-Endstand einschob.

Ein Extra-Lob verdiente sich das umsichtige Schiedsrichtergespann um Nora Dieckmann, die die Partie über die gesamte Spielzeit unaufgeregt und kommunikativ leitete. Das hatte man drei Tage zuvor schon anders gesehen.