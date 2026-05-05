Wichtiger Heimsieg

Die SGM übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und ließ Ball und Gegner laufen. Mit viel Ballbesitz erspielte sich die Mannschaft ein klares Übergewicht, jedoch fehlte es zunächst an der nötigen Durchschlagskraft im letzten Drittel, sodass zwingende Torchancen zunächst ausblieben. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SGM spielbestimmend. In der 63. Minute wurde der Einsatz belohnt: Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Patricia Reiser verwandelte sicher zur verdienten 1:0-Führung. In der Folge spielte sich das Geschehen größtenteils zwischen den Strafräumen ab. Die SGM verteidigte konzentriert und ließ kaum gefährliche Aktionen der Gäste zu. Am Ende war es ein verdienter 1:0-Erfolg für die SGM.