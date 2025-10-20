Wichtiger Heimsieg

Die Zolliker legten los wie die Feuerwehr und gingen früh durch Hanan mit 1:0 in Führung. Wenige Minuten später erhöhte Marsenic nach einem Eckball auf 2:0. Zollikon blieb weiterhin spielbestimmend. Mit diesem Resultat ging es dann auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel vor sich hin. Zollikon hatte zwar viel Ballbesitz, konnte sich aber in der Zone 3 nicht zwingend genug durchsetzen. Zollikon verpasste es, das Spiel mit dem dritten Treffer zu entscheiden. Gossau tauchte in der 80. Minute nochmals gefährlich vor dem Zolliker Tor auf, doch Berner rettete mit einem super Reflex. Danach passierte nicht mehr viel, und unsere Zwei konnte den wichtigen Sieg feiern.