Wichtiger Heimerfolg gegen Baccum

Mindestens bis zum Montag rückt unsere Erste auf den dritten Tabellenplatz der Kreisliga A vor. Wichtig war, dass der FC schon früh in Führung ging. Einen langen Pass von Niklas "Eisen" Hinterding in die Schnittstelle der Baccumer Abwehr schloss Michael Knieper aus 10m Torentfernung ab. Sein Schuss prallte vom Innenpfosten ins lange Eck (5.).

Kurz darauf musste Micha wegen einer Zerrung ausgewechselt werden.

In der 29. Minute verhinderte unser Torwart-Oldie Andreas Pöling den Ausgleich, als er einen 8-Meter-Schuss mit einem weltklasse Reflex abwehren konnte. Stattdessen erhöhte der FC auf 2:0. Einen von Tobias Theißing von der linken Seite geschlagenen Eckball köpfte Ronny Räkers in Richtung Baccumer Tor. Im dortigen Gewühl behielt "Eisen" die Übersicht und drückte den Ball aus zwei Metern Entfernung über die Torlinie. In der 61. Minute konnte Baccum durch einen Foulelfmeter auf 2:1 herankommen, der durch einen unnötigen Ballverlust in unserer Abwehr verursacht worden war. Ansonsten ließ unsere Abwehr wenig zu. Den 3:1-Endstand erzielte Mannschaftskapitän Johannes Duisen mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter (81.).

Rund 200 Zuschauer sahen ein sehr kampfbetontes Spiel mit vielen gelben Karten auf beiden Seiten.

Weiter geht es am Montag (31.10.) um 15.00 Uhr beim VfL Rütenbrock.