Wichtiger Heimdreier

Walldorf begann furios. 3. Minute, Freistoß Grahmann und Braun nahm den Ball direkt. Leider stand Keeper Böhm für eine frühe Walldorfer Führung im Weg. Nur eine Minute später versuchte es L. Schmidt aus der Distanz, doch der Ball sprang vom linken Pfosten wieder zurück. Den nahm dann Askari- Hadavi auf und versenkte ihn zur Führung im Tor. Und Walldorf blieb dran. Minute elf und Möbs schickte Grahmann auf die Reise und der zwang Böhm zu einer Glanzparade. Ein starker Beginn des SV, der frühzeitig klare Zeichen setzen wollte. Bissig in den Zweikämpfen, kaufte man dem Gegner immer wieder den Schneid ab, doch die Gäste kamen langsam ins Spiel. Erster Torschuss des FSV nach fast zwanzig Minuten von Hill, doch der Distanzschuss ging genauso wie der darauf folgende Versuch von Grebenstein über Spomers Tor. Doch man näherte sich langsam an. Walldorf um Entlastung bemüht, und die kam dann. Tempogegenzug über die rechte Seite, während Winter die Eingabe von Möbs noch verpasste, nahm Askari-Hadavi den Ball aus vollem Lauf und konnte Böhm erneut überwinden. Mit einer gerechtfertigten 2:0 Führung für den SV wurden die Seiten gewechselt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann erst mal ausgeglichenes Spiel und fast mit seiner ersten Aktion nach seiner Einwechslung stellte Anh-Tu auf 3:0. Was war passiert? Langer Ball in die Spitzen und Torwart Böhm rief weit außerhalb seines Strafraumes: „Hab ich“. Hatte er aber nicht und so hatte Anh Tu freie Bahn auf das nun leere Tor. 3:0 nach einer Stunde, das sollte doch eigentlich reichen, oder? Denn der SV wollte immer noch mehr. Für seine Heimstärke bekannt, wollte man nachlegen. Askari-Hadavi, heute wohl bester Walldorfer Spieler, setze den Ball neben das Tor, und auch Grahmann fand seinen Sieger in Böhm, der zur Ecke lenken konnte. Aber was war mit Ohratal? Man gab nie auf, und in der Schlussphase wurde der FSV belohnt. Eine schön herausgespielte Aktion brachte das 3:1 durch Zengerling, der alles richtig machte (80.). Ging da noch was für die Gäste? Ohratal also mit dem Erfolg im Rücken plötzlich auf mehr aus. Doch Grahmann zerstörte die Hoffnungen des FSV mit dem 4:1 in der Nachspielzeit. Mit Hilfe des Innenpfostens stellte der Stürmer mit seinem elften Saisontreffer die Weichen endgültig auf Sieg. Dennoch konnten die Gäste durch Zengerling noch mal verkürzen, doch mehr war für Ohratal an der Werra nicht drin.

Gästetrainer Dirk Huber haderte nach dem Spiel vor allem mit dem Schiedsrichtergespann: „Einige Entscheidungen heute kann ich nicht nachvollziehen, aber in der ersten Halbzeit waren wir nicht clever genug. Insgesamt haben wir zu passiv gespielt und waren oftmals zu spät am Ball. Außerdem mussten wir heute auf viele Stammspieler verzichten.“ Anders sah das natürlich Walldorfs Steven Abe, der nach dem Abpfiff das gesamte Team lobte: „Heute waren wir seit langen mal wieder spielerisch und kämpferisch gut drauf und haben verdient gewonnen. Es war Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung in Richtung Klassenerhalt ein wichtiger Heimsieg.“