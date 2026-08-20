„Wichtiger Gradmesser“: FC Düren trifft im Pokal auf Germania Teveren

Düren trifft im Pokal auf Germania Teveren. – Foto: Andre Peters

Wie alle anderen Mittelrheinliga-Klubs auch startet der 1. FC Düren bereits am kommenden Wochenende in die neue Saison. In der ersten Runde des Mittelrheinpokal gastiert der einstige Regionalligist beim unterklassigen Germania Teveren. Für Düren-Coach Philipp Simon ist es zugleich das Debüt als Cheftrainer an der Seitenlinie, weshalb die Partie für den vereinsinternen Top-Torjäger der abgelaufenen Spielzeit besonderen Stellenwert besitzt. Eine Woche vor dem Ligaauftakt bei Spitzenteam VfL Vichttal will der 1. FC Düren zugleich das nötige Selbstbewusstsein tanken.

„Die Vorfreude ist natürlich riesig. Für mich persönlich ist es etwas besonderes, erstmals in einem Pflichtspiel an den Seitenlinie zu stehen. Gleichzeitig versuche ich, das Ganze möglichst normal anzugehen und mich auf die Mannschaft und die Aufgabe zu konzentrieren. Am Ende geht es nicht um mich, sondern darum, gemeinsam erfolgreich in die Saison zu starten“, findet der Neu-Coach zugleich emotionale wie auch treffende Worte. Schließlich wartet nur eine Woche nach dem Pokalspiel bereits der Ligaauftakt beim hochgehandelten VfL Vichttal. Dessen ist sich auch Simon bewusst: „Das Pokalspiel ist sicher ein wichtiger Gradmesser, gerade weil eine Woche später die Saison beginnt. Trotzdem darf man die beiden Wettbewerbe nicht miteinander vermischen. Wir wollen im Pokal weiterkommen und gleichzeitig die Dinge, die wir uns für die Saison vorgenommen haben, weiter festigen“, attestiert der Cheftrainer und schlussfolgert: „Ein erfolgreiches Pflichtspiel zum Auftakt wäre natürlich für das Selbstvertrauen und den Kopf wichtig.“

Nach dem Regionalliga-Abstieg 2025 musste sich der 1. FC Düren in der abgelaufenen Saison zunächst einmal in der Mittelrheinliga zurechtfinden. Am Ende einer intensiven Spielzeit lief der Absteiger unter Leitung von Ex-Coach Luca Lausberg als Tabellenelfter über die Ziellinie. Zugleich ging die Elf um Top-Knipser Phillip Simon auch im Mittelrheinpokal an den Start, musste sich jedoch bereits in der ersten Runde Drittligist Alemannia Aachen (1:6) geschlagen geben. Simon steuerte damals den einzigen Dürener Treffer gegen die Aachener Profiauswahl bei. Nur ein Jahr später steht der 32-Jährige nichtmehr als Spieler auf dem Platz, sondern führt die Mannschaft als Chefcoach von der Seitenlinie. In Teveren feiert Simon nun sein Pflichtspieldebüt, worauf der Übungsleiter bereits angespannt hin fiebert:

„Wollen diesmal eine bessere Rolle spielen“

Denn in der anstehenden Spielzeit hat sich der Verein viel vorgenommen. Im zweiten Mittelrheinliga-Jahr soll die Mannschaft laut eigener Aussage „den nächsten Entwicklungsschritt“ machen und sich als Einheit zusammenfinden. Schließlich hat der 1. FC Düren auch in diesem Sommer personell kräftig umjustiert. Gleich elf Akteure sind neu im Kader, zugleich beklagt der Verein aber auch bittere Abgänge von wichtigen Führungsspielern wie etwa Raban Laux (SV Eintracht Hohkeppel) oder Emeraude Kongolo (VfL Vichttal). Auch deshalb hat Neu-Trainer Simon den Fokus in der rund fünfwöchigen Vorbereitung primär auf die Eingliederung der Neuverpflichtungen gelegt:

„Bei elf Neuzugängen war natürlich einiges an Integration zu leisten. Ich habe aber von allen Jungs bislang einen sehr gute Eindruck, viele haben sich bereits positiv gezeigt. Entscheidend ist für mich dabei nicht nur die individuelle Qualität, sondern auch, wie die Spieler sich in die Mannschaft einfügen und unserer Spielidee annehmen. Da haben wir bislang eine sehr gute Entwicklung gesehen“, ordnet der Chefcoach die Vorbereitungsphase seiner Mannschaft durchweg positiv ein. Auch deshalb ist der Ausblick auf die anstehende Pokalaufgabe durchaus vielversprechend. Dort gilt es nun, erfolgreicher abzuschneiden als noch beim frühen Ausscheiden im Vorjahr. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Gegner nun durchaus bespielbarer einzuschätzen ist, als das noch in der vergangenen Saison der Fall war:

„Wir nehmen das Spiel sehr ernst und bereiten uns genauso konzentriert darauf vor wie auf jedes andere Pflichtspiel. Natürlich sind wir als Mittelrheinligist gegen einen unterklassigen Gegner der Favorit, aber im Pokal kann immer viel passieren. Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an die richtige Einstellung an den Tag legen und unsere Leistung auf den Platz bringen“, gibt Simon die Marschroute klar vor. Immerhin geht es mit Germania Teveren gegen einen gestandenen Landesligisten, der die vergangene Spielzeit auf einem starken fünften Rang beendete. Hinsichtlich des festgelegten Saisonziels hält sich der Übungsleiter dagegen bewusst bedacht: „Wir wollen im Pokal natürlich so weit wie möglich kommen. Nach dem frühen Ausscheiden im vergangenen Jahr wollen wir diesmal eine bessere Rolle spielen. Ein konkretes Rundenziel festzulegen, finde ich dabei nicht unbedingt sinnvoll - zunächst geht es darum, die nächste Runde zu erreichen“, bilanziert der Coach.

Zwei Akteure fallen aus

Wenn das Pokalspiel dann am Sonntag im Heidestadion in Teveren angepfiffen wird, werden zwei Dürener Spieler nicht mit von der Partie sein. Die Rede ist von den Mittelfeldakteuren Dominick Marko und Vinzent Zingel, die dem 1. FC Düren verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Dass der Mittelrheinligist diese beiden Ausfälle allerdings nicht kompensieren könne, darüber macht sich Simon keinerlei Sorgen: „Wir haben einen breiten Kader zur Verfügung und werden eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen“, resümiert der Übungsleiter selbstbewusst.