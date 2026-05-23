"Wichtiger erster Schritt": Golz und Hüning richten Blick nach Fürth

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Die Erleichterung und Euphorie war den Spielern von Rot-Weiss Essen nach dem 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth deutlich anzumerken. Gleichwohl wurden alle Beteiligten der Essener nicht müde zu betonen, dass lediglich der erste Teil der Aufstiegsmission erfolgreich absolviert wurde.

Wie alle Beteiligten zeigte auch er sich beeindruckt von der atemberaubenden Lautstärke und Atmosphäre im Stadion an der Hafenstraße. "So laut habe ich es selten erlebt“, sagte auch Innenverteidiger Ben Hüning. Bereits im Vorfeld hatte der Abwehrspieler angekündigt, dass die Hafenstraße "brennen“ werde und genau das sei eingetreten.

"Wir haben echt mit allem verteidigt und am Ende die Null gehalten“, sagte Torwart Jakob Golz nach dem Abpfiff. Gerade weil die Essener über den Saisonverlauf nicht immer sattelfest in der Defensive standen, habe die Mannschaft diese Leistung besonders ausgezeichnet. Der Keeper sprach von einem "wichtigen ersten Schritt“, warnte aber gleichzeitig davor, den Aufstieg schon als entschieden anzusehen. "Es ist noch ein ganzes Spiel zu gehen.“

Hüning liefert sich intensives Duell mit Futkeu

Im Mittelpunkt stand für den Blondschopf vor allem das körperlich betonte Duell mit Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu. "Ich wusste natürlich, dass da jemand auf mich zukommt, der schon viel Qualität hat. Es war ein intensives Duell, davon lebt der Fußball."

Trotz der Einzelkönner auf Seiten der Gäste sei es RWE gelungen, als Team hervorragend zu verteidigen. Hüning betonte dabei ausdrücklich, dass die starke Defensivleistung nicht nur Sache der Abwehr gewesen sei. "Wir müssen von der vordersten Linie an gut verteidigen. Das haben wir heute mit super Intensität gemacht. Mit einer Hafenstraße, die gebrannt hat. Das gibt noch einmal ein bisschen Extra-Motivation“

Auch für Golz stand die Teamleistung im Mittelpunkt. Zwar unterstrich Torben Müsel mit seinem Traumfreistoß erneut seine außergewöhnliche Qualität und auch die Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten zu liefern, doch entscheidend sei die geschlossene Mannschaftsleistung gewesen. "Von Spieler eins bis elf, bis zu denen, die reinkamen: Alle haben Vollgas gegeben und jeder war wichtig“

Trotz weiterer guter Chancen in der Schlussphase und der Möglichkeit zu einer einer noch besseren Ausgangslage wollten beide Spieler das Ergebnis nicht überbewerten. Natürlich wäre ein zweites Tor hilfreich gewesen, erklärte Golz. Dennoch gehe RWE nun "mit einem sehr guten Gefühl“ ins Rückspiel nach Fürth. Hüning brachte die Ausgangslage auf den Punkt: "Wenn wir am Dienstag unentschieden spielen oder gewinnen, dann haben wir das Ding gezogen.“