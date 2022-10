Wichtiger erster Auswärtssieg

Eine vor allem defensiv geschlossene Mannschaftsleistung und die pure Effektivität in der Offensive bescherten unserer Reserve den ersten Auswärtsdreier der Saison. Bei der Zweitvertretung aus Bruchhausen kam die Bossert-Elf gut ins Spiel und ging bereits in der 11. Minute durch ihren Spielertrainer in Führung. Vorangegangen war eine starke Aktion von David Bossert jr., der den Ball in die Mitte brachte, wo sein Namensvetter nur noch einschieben musste. Der TSV spielte weiter einfach und schnörkellos nach vorne, was auch bald den zweiten Treffer nach sich zog. Schmid kam nach Vorarbeit von Bossert und Dörnhöfer gegen FVA-Keeper Neu einen Schritt zu spät, doch dessen Klärungsversuch landete direkt vor Bosserts Füßen, der es sich nicht nehmen ließ, den Torwart aus 40 Metern zum 0:2 zu überlisten (28.). Trotz einer engagierten Leistung und Zug zum Tor blieben zwingende Abschlüsse zunächst aus. Einzig einen Hochkaräter entschärfte Neu in höchster Not, bevor Steffen Pfeifer nach schönem Gassenball von Bossert im direkten Duell mit Neu die Nerven behielt und noch vor der Halbzeitpause das 0:3 markierte.