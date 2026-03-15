Wichtiger Erfolg für Schwabmünchen Tor von Maik Uhde und starker Fabio Zeche sichern Sieg des Spitzenreiters von Christian Kruppe · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nadine Kruppe

Durchatmen beim TSV Schwabmünchen. Nach den zwei Punkteteilungen zum Auftakt ins Frühjahr ist gegen den TSV Aindling am Sonntag der erste Dreier gelungen. Die Partie war die erwartet schwierige Aufgabe, doch am Ende reichte es zu einem durchaus verdienten 1:0-Erfolg für den Landesliga-Spitzenreiter. Damit können die Schwabmünchner Verfolger Durach, der zu Hause gegen Ehekirchen einen Sieg einfuhr, auf Distanz halten. Mit dem Erfolg konnten die Schwabmünchner einen kapitalen Fehlstart vermeiden. Nach den schwachen Rückrunden in den vergangenen beiden Spielzeiten bestand durchaus die Gefahr, dass dies zur Kopfsache hätte werden können. Die Gefahr ist nun gebannt – zumindest hofft das das Schwabmünchner Umfeld.

Stark angefangen, stark nachgelassen Schwabmünchen kam gut in die Partie und konnte auch die ersten offensiven Akzente setzen, wobei diese noch nicht zwingend waren. Die Gäste fanden sich nach zögerlichen Anfangsminuten dann immer besser im Spiel ein. So verlagerte sich das Geschehen in den Bereich zwischen den Strafräumen, gefährlich in Richtung eines der Tore ging es selten. Nach einer guten Viertelstunde wurden die Gäste stärker, während Schwabmünchen seine Fehleranzahl erhöhte. Dass die Hausherren Fußballspielen können, bewiesen sie zum ersten Mal in der 24. Minute. Ein gut vorgetragener Angriff brachte den Ball zu Matteo Di Maggio, der im Strafraum zwei Aindlinger austanzte und dann auf den freien Maximilian Aschner zurücklegte. Der wiederum zielte deutlich zu hoch und vergab die bislang beste Chance des Spiels. Danach begab sich das Spiel wieder auf die Suche nach Niveau. Kurz vor der Pause gab es dann wieder etwas davon. Zuerst verpasst Aschner erneut eine gute Hereingabe, nur wenig später scheiterte Aindlings Torjäger Laurin Völlmerk mit einem Kopfball am stark reagierenden Fabio Zeche im Schwabmünchner Tor.