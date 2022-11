– Foto: Andreas Zobe

Wichtiger Erfolg des MCH in wildem Spiel Futsal-Bundesliga: Der MCH Futsal Club gewinnt gegen die Wakka Eagles 3:2. Das Siegtor fällt in der Schlussphase in Überzahl.

Das war spannend, das war wild, das war wichtig: Der MCH Futsal Club setzte sich nach einem aufregenden Spiel gegen tapfer kämpfende Wakka Eagles aus Hamburg 3:2 (1:2) durch.

Mit dem Sieg sammelten die Süd-Bielefelder ihre Punkte fünf, sechs und sieben, die im Kampf um den Klassenerhalt von großer Bedeutung sind. Dabei feierte Furkan Ars nach einer längeren Knieverletzung ein erfolgreiches Comeback. Er belebte das MCH-Offensivspiel. „Ich bin sehr froh, dass Furkan wieder dabei ist“, sagte Bielefelds Trainer Cleverson Pelc.

Die Gastgeber präsentierten sich zu Beginn eher pomadig, wenngleich es hier und da Chancen gab. Abschlüsse von Vidoje Matic, Aytürk Gecim, Kadir Sentürk und Oliver Bollwicht fanden nicht den Weg ins Tor. Auf der anderen Seite zeichnete sich MCH-Goalie Nicolas Pacheco immer wieder durch gute Paraden aus. Es sah so aus, als würde es mit einem 0:0 in die Pause gehen. Doch dann kam die 17. Spielminute, ab da wurde es wild. Wakka ging in Führung (17.), Bollwicht glich für den MCH aus (18.), Wakka ging wieder in Führung (19.). Hoppla, spätestens jetzt waren die 173 Zuschauer auf den Rängen wach. Im Spiel war Feuer. Da kam die Halbzeit zum Durchschnaufen gerade recht. Die ersten zehn Minuten im zweiten Durchgang erinnerten wieder an die Anfänge der erste Hälfte. Beiden Teams war anzumerken, dass sie nach Möglichkeit keine Fehler machen wollten. Der MCH war nun aber insgesamt präsenter und hatte eine bessere Körpersprache.