Wichtiger Dreier im Abstiegskampf

Nachdem die Mannschaft in der Vorwoche in Apolda das Punktekonto mit einem Dreier auffüllen konnte, sollte das Heimspiel gegen die „Zweite“ des SV Blau/Weiß Neustadt ebenfalls erfolgreich gestaltet werden.
SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // Winfried Matiss
Die Begegnung lief von Anbeginn nach den Vorstellungen von Trainer Josef Bresigke. Ein Steilpass von Leon Matiss erreichte den flinken Evan Häußer. Er lief mit dem Ball entlang der rechten Seitenauslinie. Die anschließende Flanke überraschte den Keeper der Blau/Weißen und senkte sich zum 1:0. Schon zehn Minuten später war es ein Eckball von Hannes Czerwonka. Die Gästeabwehr schien Max Jäger übersehen zu haben, der aus Nahdistanz mit dem Kopf das 2:0 erzielte. Noch nicht einmal eine halbe Stunde war gespielt, als der Ball nach gutem Zusammenspiel sogar zum 3:0 über die Torlinie gedrückt wurde. Eine Inkonsequenz in der Abwehr des FC Einheit nutzte dann Moses Walther mit direktem Zug zum mitgelaufenen Stephan Wunderlich, der wenig Mühe hatte. den Anschlusstreffer zu markieren. Noch vor der Pause kombinierten die Gäste erfolgreich auf der rechten Außenbahn. Steven Simon verkürzte auf 3:2 und vom beruhigenden Vorsprung war nicht mehr viel übrig geblieben.
Die Gäste übernahmen nun das Kommando und die Spieler um Kapitän Norman Enke verloren den Spielfaden der ersten 30 Minuten. Zudem waren einige Entscheidungen des Schiedsrichterkollektivs sehr fragwürdig. Auch in der zweiten Halbzeit spielte der SV Blau/Weiß nicht wie ein Tabellenschlusslicht. Die Gastgeber waren jetzt mehrfach mit Defensivaufgaben beschäftigt. Eigenen Kontern fehlte der krönende Abschluss. So fehlte das Spielglück bei einem Pfostenschuss aus spitzem Winkel. Als folgend Leon Matiss in der eigenen Hälfte den Ball eroberte, konnte ihm kein Blau/Weißer mehr folgen. Letztendlich verhinderte Torwart Martin Nagel mit toller Reaktion die Vorentscheidung. A-Junior Colin Bindig fand ebenso im Neustädter Torwart bei seinem platzierten Abschluss seinen Meister. Am Ende konnte jedoch der FC Einheit mit seinen Fans jubeln.