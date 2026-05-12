Wichtiger Dreier im Abstiegskampf

Die Begegnung lief von Anbeginn nach den Vorstellungen von Trainer Josef Bresigke. Ein Steilpass von Leon Matiss erreichte den flinken Evan Häußer. Er lief mit dem Ball entlang der rechten Seitenauslinie. Die anschließende Flanke überraschte den Keeper der Blau/Weißen und senkte sich zum 1:0. Schon zehn Minuten später war es ein Eckball von Hannes Czerwonka. Die Gästeabwehr schien Max Jäger übersehen zu haben, der aus Nahdistanz mit dem Kopf das 2:0 erzielte. Noch nicht einmal eine halbe Stunde war gespielt, als der Ball nach gutem Zusammenspiel sogar zum 3:0 über die Torlinie gedrückt wurde. Eine Inkonsequenz in der Abwehr des FC Einheit nutzte dann Moses Walther mit direktem Zug zum mitgelaufenen Stephan Wunderlich, der wenig Mühe hatte. den Anschlusstreffer zu markieren. Noch vor der Pause kombinierten die Gäste erfolgreich auf der rechten Außenbahn. Steven Simon verkürzte auf 3:2 und vom beruhigenden Vorsprung war nicht mehr viel übrig geblieben.