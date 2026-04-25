Wichtiger Dreier gegen Idar-Oberstein

Heiko Wilhelm siegte mit seinem Team gegen den SC Idar-Oberstein klar. – Foto: Jonas Brach

Viel interessanter ist aber der Vorsprung auf den eventuell gefährlichen dreizehnten Rang und der beträgt momentan vier Punkte. Im Spiel gegen die Edelsteinstädter konnte Marius Schley vor 175 Zuschauern in der 43. Minute den Führungstreffer für den SVA erzielen. Die Gäste hatten nach der Pause eine Riesenchance, kassierten dann aber nach genau einer Stunde durch Dominik Kaiser den zweiten Gegentreffer. Auch vor dem 3:0 war der Gast im Auersmacher Strafraum, den Konter verwandelte Kaiser dann aber zur Entscheidung (85.).

Das könnte der entscheidende Schritt für den SV Auersmacher zum rettenden Ufer gewesen sein. Durch den 3:0 (1:0)-Heimerfolg über den Vorletzten SC Idar-Oberstein konnte sich das Team von Trainer Heiko Wilhelm in der oberen Tabellenhälfte festsetzen und ist nun zumindest bis Sonntag Neunter. Dann könnte Aufsteiger TSV Gau-Odernheim mit einem Heimsieg über den FV Diefflen noch mal vorbeiziehen.

SVA-Trainer Heiko Wilhelm meinte nach dem Spiel: "Bis Idar seine erste Chance hatte, hätten wir schon drei oder vier machen können. Sie haben große Spieler, das ist dann immer schwer zu verteidigen, aber wir haben das geschafft. Wir haben auch viel vergeigt, haben aber immer weiter probiert. Wir wollten gewinnen, das hat man gesehen. Deshalb haben wir verdient gewonnen und den Abstand nach hinten weiter vergrößert. Für Donnerstag kommt, wenn alles gut läuft, Oliver Bickelmann wieder zurück."

Ex-Nationalspieler Marco Reich, der Trainer des SC Idar, sagte: "Wir hätten direkt nach Wiederbeginn ausgleichen können, aber das hat nichts zu bedeuten gehabt, denn Auersmacher war klar besser. Das muss man anerkennen, ein Punktgewinn hätte das Leistungsvermögen heute nicht wiedergespiegelt. Wir waren im zweiten Durchgang etwas stärker, aber immer noch nicht stark genug, um einen Punkt mitnehmen zu können. Wir müssen das nächste Heimspiel gewinnen, aber mit der Leistung von heute wird es schwer. Ich weiß nicht, wie es zeitlich mit der Diefflen-Angelegenheit weiter geht, wir haben in erster Instanz verloren. Wir sind im Moment dreifach bestraft, wir haben das Spiel verloren, wir mussten 100 Euro für den Einspruch zahlen und nach dem für uns negativen Urteil noch mal 100 Euro abdrücken. Das Regelwerk müsste da angepasst werden, Diefflen bekommt die Punkte wahrscheinlich abgezogen, wir bekommen sie aber nicht gut geschrieben. Alle anderen sind da im Vorteil, nur wir nicht. Ein Wiederholungsspiel wird es sicher nicht geben."