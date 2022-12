Eintracht Wald-Michelbach holte im Spiel gegen Rodgau wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. – Foto: Mara Wolf

Wichtiger Dreier für Wald-Michelbach 3:1-Erolg gegen JSK Rodgau

Wald-Michelbach. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach sicherte sich am Samstag in seinem Heimspiel gegen die JSK Rodgau drei wichtige Punkte. Die Mannschaft von ETW-Traner Ralf Ripperger gewann mit 3:1 (0:1), musste bis zur Pause aber mächtig zittern gegen spielstarke Gäste. „Das war kein Selbstläufer“, sagte ETW-Pressesprecher Lothar Strusch. Doch eine Leistungssteigerung in Halbzeit zwei bescherte den Überwäldern am Ende den wertvollen Dreier.

Die Eintracht beendet das Fußballjahr am Samstag beim SV Münster und Wald-Michelbach will nach Abpfiff ein möglichst dickes Polster an Punkten mit in die Winterpause nehmen. Der erste Schritt ist mit dem Heimsieg gegen Rodgau gemacht. Doch es war kein Spaziergang für die ETW gegen ein Team, das aktuell ebenfalls jeden Punkt gegen den Abstieg dringend benötigt. Und zur Pause sah es denn auch gar nicht gut aus für die Gastgeber, als die JSK nach einem Traumtor von Petrit Hulaj – ein Schuss aus halbrechter Position direkt in den Torwinkel – mit 1:0 nach vorne ging. Die Überwälder mussten den Rückschlag mit in die Kabine schleppen.