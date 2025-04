Wichtiger Dreier für Petingen - Die BGL Ligue am 23. Spieltag

Voller Einsatz im Spiel Hostert gegen Düdelingen. – Foto: E. Perez

Hostert erkämpft sich einen Punkt gegen Düdelingen und wird, darauf kann man sich eigentlich nun schon festlegen, auch naechste Saison erstklassig unterwegs sein. Es waren 40. Minuten gespielt, da brachte Avdusinovic die Gastgeber mit einem Schuss über Desprez hinweg in Führung. Nach der Halbzeit glich Stumpf in der 62. Minute für Düdelingen aus, nachdem er eine Vorlage von Delorge verwertete und aus spitzen Winkel traf.

In der Folge hatte Kirch noch zwei Großchancen, konnte jedoch das Runde nicht ins Eckige unterbringen. Kurz vor Schluss sah Decker auf Gästeseite dann noch die Gelb-Rote Karte. Die offiziell 338 Zuschauer erlebten ein ergebnistechnisch packendes Spiel, bei bestem Fussballwetter. Jedenfalls wenn man sich in der Sonne aufgehalten hat.

Im Stade John Grün sicherte sich der US Mondorf mit einem 2:0-Sieg gegen Fola Esch verdient drei Punkte an diesem 23. Spieltag in der BGL Ligue. In der ersten Halbzeit, welche nicht auf höchstem Niveau geführt wurde, fielen keine Tore; dies geschah erst in der 60. Minute: Nach einem Eckball von Bourigeaud war Abdelkados zur Stelle und netzte ein. Nur 13 Minuten später erhöhte Hasanbegovic auf 2:0, indem er auf die Reise geschickt, halblinks aus spitzem Winkel am Torwart vorbei, vollenden konnte. Auch danach dominierte die Heimelf und konnte sich noch Chancen herausspielen, allerdings blieb es beim letztendlich verdienten 2-0. Für Fola sieht es tabellarisch nicht so gut aus, sind es doch bereits 10 Punkte bis zum ersten Relegationsplatz; Mondorf kann seinerseits eventuell aber noch einmal mit einem Auge auf die europäischen Startplätze "schielen".

Im Spitzenspiel, welches am Samstag ausgetragen wurde, trafen Niederkorn und Strassen aufeinander. Die 748 Zuschauer sahen in der 13. Minute das einzige Tor des Spiels: Natami flankte einen Freistoss in den Strafraum und erreichte Karamoko. Dieser passte Richtung Strafstosspunkt und der dort wartende Lybohy verwandelte souverän. Insgesamt geht dieser Sieg gewiss in Ordnung, viele Torchancen gab es im Spielverlauf nicht, denn beide Defensivreihen standen prinzipiell sicher. Niederkorn überholt damit seinen Gegner und steht nunmehr mit einem Punkt Vorsprung auf diesem, auf Rang 4.

Ebenfalls mit dem knappsten aller Ergebnisse setzte sich Petingen gegen den RFCUL durch. Es war die zweite Minute nach Wiederanpfiff, als eine von Steinmetz auf den zweiten Pfosten hereingebrachte Ecke von Kamavuaka per Kopf platziert an Ruffier vorbei, in den Maschen landete. Trotz intensiver Bemühungen der Gäste blieb der Ausgleich aus, und Petingen feierte einen wichtigen Heimsieg, welcher nunmehr der Deckel auf dem Klassenerhalt sein dürfte. Der RFCUL allerdings muss mit dieser Niederlage etwas zur Spitzengruppe abreissen lassen.

Für Wiltz wird die Luft nach der 1-3 Niederlage in Hesperingen auch immer dünner. Nur ein ein "mickriger" Zähler trennt die Mannen aus dem Norden noch vom Relegationsplatz. Ganz gewiss nicht in die Karten gespielt hat dabei der frühe Platzverweis nach nicht einmal einer Minute gegen Ngwisani, eine harte aber durchaus vertretbare Entscheidung von Schiedsrichter Müller. So dauerte es auch nicht lang bis zur Hesperinger Führung, welche durch Bouazzati frei vor dem Tor besorgt wurde( 11). Nur drei Minuten später erhöhte Stolz auf 2:0, nachdem Bouazzati diesmal als Vorbereiter glänzte. Kurz vor der Halbzeit stellte Correia dann noch den 3:0-Halbzeitstand her. In Hälfte zwei nahm die Heimelf dann etwas das Tempo raus und Wiltz kämpfte wirklich aufopferungsvoll. Dies wurde belohnt: In der Nachspielzeit verwandelte Saidi einen Elfmeter für Wiltz und sorgte für den Endstand. Hesperingen noch immer auf Platz drei, welcher gleichbedeutend mit dem Europacup wäre. Ob der Verein diesen allerdings überhaupt wahr nehmen könnte - in erster Instanz wurde ja bekanntlich die dafür erforderliche Lizenz nicht erteilt - bleibt abzuwarten.

Im Kampf um den Klassenerhalt musste Monnerich - gegen einen direkten Konkurrenten - einen herben Rückschlag hinnehmen, durch welchen die Chance doch noch einen Relegationsplatz zu erreichen, erheblich geschmolzen ist. In der 26. Minute brachte Macorig Gegner Rodingen mit einem Kopfball nach einer Ecke von Montantin in Führung. Kurz nach der Halbzeit hätte Atieda das 0:2 erzielen können, vergab jedoch einen Elfmeter; eine wirklich starke Parade von Alilovic. In der 65. Minute machte es Correia Mendes allerdings besser und erhöhte aus kurzer Distanz auf 0:2. Obwohl Monnerich spielerisch nicht schlechter war, konnte es nicht mehr antworten und musste die Niederlage schlussendlich hinnehmen. Petingen hat durch diesen Sieg nun acht Punkte Vorsprung auf seinen heutigen Gegner und rückt gar bis auf drei Punkte an Wiltz heran.

Differdingen zieht weiter einsam seine beachtlichen Kreise an der Tabellenspitze. Auch gegen die Jeunesse liess man nichts anbrennen und siegte nicht unverdient mit 2-0. Allerdings musste zweimal die Nachspielzeit der jeweiligen Hälfte herhalten um als Sieger vom Platz zu gehen. Es waren 45+3 gespielt da münzte D'Anzico einen Nachschuss (er scheiterte davor allein am generischen Torwart) in etwas Zählbares um. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung noch etwas glücklich, denn Jeunesse spielte sehr gut mit. In der zweiten Halbzeit drängte Differdingen dann auf die Entscheidung aber erst Borges stellte in der Nachspielzeit den Endstand von 0:2 her, dies nachdem er einen Konter perfekt abschloss (94). Kurz davor bekam Nouidra (Jeunesse) noch die gelb-rote Karte. Der Rekordmesiter bleibt auf 9 im Niemandsland der Liga, Differdingen hat nunmehr 17 (!) Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger.