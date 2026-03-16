Wichtiger Dreier bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen!

Beide Mannschaften starteten das Bezirksliga-Duell auf dem Heuchlinger Sportplatz sehr diszipliniert. Dennoch wurde jede Angriffsaktion auf beiden Seiten energisch verteidigt, sodass sich kaum Torchancen entwickelten. Auf Unterkochener Seite waren einige Eckbälle und Freistöße zu verzeichnen, die aber allesamt nichts einbrachten. Die Heimelf konnte einige Tempogegenstöße setzen, wirkliche Abschlüsse entstanden daraus aber auch nicht. Etwas hitziger wurde es dann kurz vor der Halbzeit. Zunächst wurde Eller stark freigespielt und auf dem Weg allein in Richtung Tor der Gäste zu Fall gebracht. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm, was zu großem Unmut auf Seiten der Gästefans führte. Wenige Minuten später gab es einen Konter der SG, und hier vermuteten die Anhänger der Heimelf ein Foul in der Rückwärtsbewegung, was der Schiedsrichter aber richtigerweise laufen ließ. Mit einem 0:0 ging es in die Pause und auch nach dem Wechsel änderte sich am Gesamtbild des Spiels wenig. Unsere Mannschaft war leicht überlegen und bemüht, den Gegner frühzeitig unter Druck zu setzen. Die erste größere Chance hatte aber die SG in der 56.Minute durch Bischoff. Schön freigespielt von Acikgöz verfehlte er mit links knapp das Tor. In der 66.Minute brannte es dann im SG-Strafraum, als Eller sich mit dem Rücken zum Tor festsetzte, sein geblockter Schuss genau zu Baumann kam, der dann aber zunächst an Nannt im Tor scheiterte und dessen Nachschuss per Kopf von der Linie geklärt werden konnte. In der 77.Minute eroberte man dann sehr stark den Ball bei einem Gegenangriff der SG im Mittelfeld und schaltete über Blank schnell um, dessen Ball zu Ilg gelangte. Dieser flankte mit links genau zum freistehenden (und nicht im Abseits stehenden) Eller in der Mitte er machte das vielumjubelte 0:1. In der letzten Viertelstunde versuchte die Heimmannschaft zwar noch einmal alles, doch die grün-weiße Defensive stand sicher und ließ nichts mehr zu, sodass man am Ende zu einem verdienten Auswärtssieg in einem engen Match kam.