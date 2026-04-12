Wichtiger Dillinger Auswärtszähler bei Topteam Monheim

Dillingens Kapitän Lavdim Isufi (links im Bild) hatte nach knapp einer halben Stunde Pech mit einem keineswegs schlecht geschossenen Foulelfmeter und traf nur die Querlatte. – Foto: Giorgia Lo Sardo

Deutlich verbessert zeigte sich die SSV Dillingen im Gastspiel beim bisherigen Tabellenzweiten TSV Monheim und verdiente sich das leistungsgerechte 0:0-Remis redlich. Während die Gastgeber damit einen Tabellenrang abrutschten, sprangen die Kreisstädter laut offizieller BFV-Tabelle zunächst sogar ganz aus der dennoch immer enger werdenden Abstiegszone, wo sich zwischen Klassenerhalt und Direktabstieg gleich vier Teams mit jeweils 18 Zählern tummeln.

Dillingen zeigte nach der schwachen Vorstellung vom Ostermontag (1:3 beim SV Ehingen/Ortlfingen) deutlich Reaktion, arbeitete genauso hart wie leidenschaftlich für den wichtigen Auswärtszähler, ließ kaum etwas zu und hatte insgesamt sogar die besseren Torchancen. Der erste von zwei Lattentreffern (29./37. Spielminute) resultierte aus einem verschossenen, an Adonis Isufi verwirkten Foulelfmeter von SSV-Kapitän Lavdim Isufi, beim weiteren hatte der TSV Glück, dass ein Klärungsversuch nicht den Weg ins eigene Gehäuse fand. Insgesamt blieben aber beiderseits zwingende Torrumszene über die gesamte Spielzeit der intensiven Begegnung hinweg Mangelware.