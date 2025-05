Wichtiger Derbysieg bringt (vorerst) Platz 3!

In einem intensiven Spiel ging unsere Mannschaft bereits in der ersten Spielminute in Führung. Lukas Feuchters weiter Ball landete bei Till Siekmann auf der rechten Seite, der zum Tor zog und den Ball ins Tor hämmerte. Auch in den folgenden Minuten war man weiter am Drücker und Sokol Lutfius herrlicher Schuss aus der Drehung brachte das 2:0 in der 13.Minute. Allerdings war das 2:1 durch Schurr in der 15.Minute nicht weniger schön, denn sein Schuss ging unhaltbar für Illig in den Winkel. Wichtig war aber dann das prompte Stellen auf den alten 2-Tore-Abstand erneut durch Sokol Lutfiu in der 18.Minute. Eine zu kurze Abwehr von Eggstein landete bei Kaiser, der den Ball optimal zu Lutfiu querlegte und so das Tor vorbereitete. Unglücklich war dann der Gegentreffer direkt vor der Halbzeit, als Lukas Feuchter beim Versuch des langen Ball Florian Uhl anschoss und der Ball von dort direkt ins Tor flog. Im zweiten Durchgang blieb man aber weiter die bessere Mannschaft, auch wenn die Gäste gut dagegenhielten und selbst sporadisch zu Chancen kamen. Leider verpasste man es, schon zeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Erst in der 81.Minute kam Felix Kaiser nach einem Einwurf im Sechzehner an den Ball und schoss aus der Drehung das 4:2 für grün-weiß. Alex Poferls 5:2 nur kurze Zeit nach maßgenauer Flanke von Sokol Lutfiu brachte dann die Entscheidung im Derby gegen den SVE. Zwar erzielten die Gäste noch das 5:3, was allerdings an der Punkteverteilung nichts mehr änderte. Insgesamt eine sehr starke kämpferische Leistung unserer Mannschaft mit vielen Höhepunkten und schön herausgespielten Toren.