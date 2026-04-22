Wichtiger Baustein im Zentrum bleibt

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Beim SV Türkgücü Kassel nehmen die Personalplanungen für die kommende Saison weiter Gestalt an. Nachdem der Kreisoberligist zuletzt bereits die Verlängerung mit Defensivspieler Adnan Altinok bekanntgegeben hatte, bleibt nun auch Dardan Miftari an Bord.

Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, wird der 26-Jährige auch in der kommenden Spielzeit das Trikot von Türkgücü tragen. Der Club würdigte dabei vor allem Miftaris Einsatz, seine Übersicht und seine Leidenschaft – Eigenschaften, die ihn zu einem wichtigen Faktor im Mittelfeldzentrum machen.

Mit dem Verbleib des Mittelfeldspielers sichert sich Türkgücü eine zentrale Stütze für das Spiel im Zentrum. Gerade auf dieser Position kommt es auf Präsenz, Spielverständnis und Verlässlichkeit an – Attribute, die der Verein Miftari ausdrücklich zuschreibt. Nach der bereits vermeldeten Verlängerung von Altinok steht damit ein weiterer Leistungsträger für Kontinuität im Kader.