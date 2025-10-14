Wichtiger Auswärtssieg: Wahrenholz meldet sich zurück

Nach zuletzt hohen Niederlagen gelingt dem VfL Wahrenholz in Braunschweig ein Befreiungsschlag. Gegen FT bleibt die Mannschaft defensiv stabil und nutzt vorne zwei Standardsituationen effektiv – ein verdienter Sieg mit Signalwirkung
Mit einer disziplinierten und kämpferischen Leistung hat sich der VfL Wahrenholz am Samstag beim Auswärtsspiel gegen FT Braunschweig zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Michael Alms gewann verdient mit 2:0 (1:0) und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga.
„Gestern ist uns ein kleiner Befreiungsschlag gelungen“, sagte Alms nach dem Spiel. Nach zwei Spielen mit vielen Gegentoren hatte das Team das klare Ziel, diesmal defensiv stabiler zu stehen – und setzte das Vorhaben erfolgreich um. „Wir hatten auch etwas defensiver aufgestellt. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht, war giftig in den Zweikämpfen und immer eng an der Spielerin.“
FT Braunschweig hatte im ersten Durchgang nur wenige gefährliche Aktionen: Ein Freistoß klatschte an die Latte – „unsere Torhüterin hätte ihn aber auch gehalten, wenn er etwas tiefer gewesen wäre“, so Alms – und nach einem Eckball entstand kurzzeitig Hektik im Fünfmeterraum. Mehr ließ die Wahrenholzer Defensive jedoch nicht zu.
Auf der anderen Seite zeigte sich der VfL vor dem gegnerischen Tor effektiv: Nach einer Ecke war es Betty Zucker, die per wuchtigem Kopfball zur Führung traf. Wie schon in den vergangenen Spielen nutzte Wahrenholz damit eine Standardsituation zur 1:0-Pausenführung. „Wir hatten dann noch zwei sehr gute Chancen, die Führung auszubauen“, ergänzte Alms.
Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torchancen. Erst in der 80. Minute fiel die Entscheidung: Antonia Lindmüller traf nach einem feinen Steckpass von Pia Alms zum 2:0. FT Braunschweig warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, traf in der Schlussminute den Pfosten – doch der Rest wurde „clever verteidigt“, wie Alms lobte.
Mit dem Sieg verbessert sich der VfL Wahrenholz auf Rang acht der Tabelle (7 Punkte) und kann mit Rückenwind in die kommenden Partien gehen. FT Braunschweig hingegen bleibt bei fünf Zählern und verpasst den Sprung ins Mittelfeld. Für den VfL bleibt es ein Erfolg mit Symbolkraft – nicht nur wegen der Punkte, sondern auch wegen der gezeigten Haltung.