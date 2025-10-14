– Foto: Friedhelm Brauner

Wichtiger Auswärtssieg: Wahrenholz meldet sich zurück Beim 2:0 gegen FT Braunschweig zeigt der VfL Wahrenholz eine konzentrierte Defensivleistung und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Verlinkte Inhalte Fr.-LL Braunschweig FT Braunschw Wahrenholz

Nach zuletzt hohen Niederlagen gelingt dem VfL Wahrenholz in Braunschweig ein Befreiungsschlag. Gegen FT bleibt die Mannschaft defensiv stabil und nutzt vorne zwei Standardsituationen effektiv – ein verdienter Sieg mit Signalwirkung

Mit einer disziplinierten und kämpferischen Leistung hat sich der VfL Wahrenholz am Samstag beim Auswärtsspiel gegen FT Braunschweig zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Michael Alms gewann verdient mit 2:0 (1:0) und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga. „Gestern ist uns ein kleiner Befreiungsschlag gelungen“, sagte Alms nach dem Spiel. Nach zwei Spielen mit vielen Gegentoren hatte das Team das klare Ziel, diesmal defensiv stabiler zu stehen – und setzte das Vorhaben erfolgreich um. „Wir hatten auch etwas defensiver aufgestellt. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht, war giftig in den Zweikämpfen und immer eng an der Spielerin.“

FT Braunschweig hatte im ersten Durchgang nur wenige gefährliche Aktionen: Ein Freistoß klatschte an die Latte – „unsere Torhüterin hätte ihn aber auch gehalten, wenn er etwas tiefer gewesen wäre“, so Alms – und nach einem Eckball entstand kurzzeitig Hektik im Fünfmeterraum. Mehr ließ die Wahrenholzer Defensive jedoch nicht zu. So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw VfL Wahrenholz Wahrenholz 0 2 Abpfiff