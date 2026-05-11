🔴⚪ Wichtiger Auswärtssieg in Frommern! 💪⚽ von Bernd Drienko · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser

Mit einem hart erarbeiteten 1:0 beim TSV Frommern holen wir drei wichtige Punkte und zeigen genau die Reaktion, die wir nach letzter Woche zeigen wollten. ❤️



Von Beginn an war es ein intensives Spiel auf Augenhöhe. Frommern hatte in den ersten Minuten leichte Feldvorteile, wirklich zwingend wurden sie aber nur selten, weil wir defensiv als Team extrem gut gearbeitet haben. Vor allem unsere Viererkette und die Sechser haben viele Situationen stark wegverteidigt und sich im Laufe des Spiels in jeden Ball geworfen. 💪





Nach rund zehn Minuten kamen wir besser ins Spiel und konnten selbst immer wieder Nadelstiche setzen. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, beide Teams kämpften um jeden Meter. Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Larry, die frei vor der Keeperin auftauchte, aber leider nicht vollenden konnte.



Nach der Pause kamen wir nochmal mit mehr Energie raus – und belohnten uns in der 49. Minute: Cesarina Reiser setzte sich stark durch und traf mit links aus rund 18 Metern traumhaft in den Winkel zum umjubelten 1:0! 🔥



