Wichtiger Auswärtssieg für Niedersachsen Döhren in Stelingen

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat am Sonntag mit einem 2:1-Erfolg beim TSV Stelingen ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Nach zwei Niederlagen in Folge verschaffte sich die Elf von Trainer Patrick Heldt mit dem vierten Saisonsieg wieder Luft in der Tabelle und kletterte auf Rang fünf der Bezirksliga Hannover 2. In einem kampfbetonten Spiel überzeugten die Gäste mit hoher Einsatzbereitschaft und dem nötigen Quäntchen Fortune.

Dabei begann die Partie aus Döhrener Sicht denkbar ungünstig: Nach 19 Minuten verwandelte Marvin Metzig einen berechtigten Foulelfmeter zur Stelinger Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Zunächst profitierte Dodzi Julio Kotchi in der 28. Minute von einer Unachtsamkeit in der TSV-Defensive und glich aus. Nur zwei Minuten später stellte Tim Prietzel per Flachschuss auf 2:1 – Döhren hatte das Spiel binnen kürzester Zeit gedreht.

Bis zur Pause blieb es beim knappen Vorsprung. Heldts Team vergab in der Folge eine große Möglichkeit auf das 3:1, hatte aber auch bei zwei gefährlichen Stelinger Angriffen Glück.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zusehends zerfahrener und spielte sich – wie von Trainer Heldt erwartet – weitgehend im Zentrum ab. In der 60. Minute hatte der TSV die große Chance zum Ausgleich: Nach einem Foulspiel im Strafraum entschied Schiedsrichter Ilkay Yerli auf Elfmeter. Diesmal war jedoch Döhrens Keeper Marco Schubring zur Stelle und lenkte den Ball an den Pfosten – ein möglicherweise spielentscheidender Moment.

Döhren blieb in Umschaltmomenten gefährlich, ließ aber die Vorentscheidung liegen. In der Schlussphase wurde es noch einmal eng: Nach einer Gelb-Roten Karte agierten die Gäste in den letzten Minuten in Unterzahl. Doch mit großem Einsatz verteidigte die SpVgg den knappen Vorsprung über die Zeit.

Heldt: „Ein verdienter Auswärtssieg“

Trainer Patrick Heldt zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Wir wussten, dass es in Stelingen immer schwierig wird, aber die Mannschaft hat das angenommen und mit viel Leidenschaft gespielt. Dass Marco den Elfmeter hält, war für uns ein Schlüssel. Am Ende ist das ein verdienter Sieg, der uns in der Tabelle gut tut.“

Mit nun 13 Punkten aus acht Spielen liegt Döhren nur drei Zähler hinter Rang zwei. Am kommenden Wochenende empfängt das Team den TSV Kirchrode und hat dort die Möglichkeit, die gute Tendenz zu bestätigen.

TSV Stelingen – SpVgg Niedersachsen Döhren 1:2

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Fabio Gehrmann (69. Jonathan Mai), Justin Fehder, Marc-Benjamin Klusmann, Richard Leimann (87. Tyler Jason Fricke), Jannis Bovenschen (81. Ben Wünschmann), Demba Balde Djitte, Luca Nuel Biskup (60. Dennis Brinkmann), Marvin Metzig (69. Jannik Klemm), Elias Göhr - Trainer: Edis Bajrovic

SpVgg Niedersachsen Döhren: Marco Schubring, Lasse Dettmer, Nico Schlehuber (46. Lennart Güthoff), Till Fassauer, Philip Wagner (69. Benedict Thomassek), Tim Prietzel, Dodzi Julio Kotchi (91. Till Wittmann), Patrick Olbrich, Louis Bennett Liebold (77. Anthony Bleteh Doe), Illia Povalii, Florian Koch (83. Robin von Freeden) - Trainer: Patrick Heldt

Schiedsrichter: Ilkay Yerli

Tore: 1:0 Marvin Metzig (19.), 1:1 Dodzi Julio Kotchi (28.), 1:2 Tim Prietzel (30.)