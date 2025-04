Wichtiger Auswärtssieg für den FC Srbija ZH

Am Sonntag, dem 13. April 2025, gelang dem FC Srbija ZH 1 ein wichtiger 2:1-Auswärtssieg gegen den direkten Tabellennachbarn FC Zürich-Affoltern 1. Die Partie fand um 11:00 Uhr im Fronwald in Zürich statt und war Teil des 14. Spieltags in der 3. Liga, Gruppe 3.