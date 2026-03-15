Wichtiger Auswärtssieg: FC Remscheid entscheidet Kellerduell für sich Der FC Remscheid feiert einen wichtigen 1:0-Erfolg beim VfB Hilden II. von Stefan Busch-Tschöpe · Heute, 19:06 Uhr · 0 Leser

Das einzige Tor und damit der erste Sieg nach Monaten durch Leonhard Fronia – Foto: Stephan Horn

Beide Mannschaften brauchten unbedingt drei Punkte, um überhaupt noch Anschluss zu halten. Der FC Remscheid ging mit einem Unentschieden gegen den 1. FC Wülfrath aus der Vorwoche in das Duell, während der VfB Hilden II eine späte Niederlage gegen TuRU Düsseldorf hinnehmen musste. Der FCR startete mit einer Änderung im Vergleich zur Vorwoche: Furkan Taşdemir rückte für Giuseppe Campana in die Startformation. Beim VfB standen im Vergleich zur Vorwoche gleich fünf neue Spieler in der Startelf.

Der FC Remscheid begann zweikampfstark und zielstrebiger als der VfB Hilden II und kam in der Anfangsphase zu guten Chancen. In der 5. Minute fiel durch Furkan Taşdemir das erste Tor für den FCR, das jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht zählte. Der FC blieb dennoch dran und kreierte weitere Chancen durch D. Heinen, F. Taşdemir und V. Di Mari. Mit der Zeit wurde auch der VfB Hilden II wach und kam besser ins Spiel, doch Remscheid hatte mit Maurice Horn einen Torwart im Kasten, der alles hielt, was auf sein Tor kam – eine starke Leistung bis dahin.

In der 38. Minute spielte Di Mari einen Pass auf L. Fronia, der stark am Torwart vorbeiging und den Ball zum 0:1 für den FC Remscheid im Tor unterbrachte. Das Spiel blieb unverändert: Der FC Remscheid machte das Spiel, während der VfB Hilden II vor allem durch starke Freistöße gefährlich wurde. Doch immer wieder war der Torwart des FC Remscheid zur Stelle. So ging es in die Pause. Mehr Intensität in Halbzeit zwei Ohne Wechsel starteten beide Teams in die zweite Halbzeit. Die Frage war, was der VfB Hilden II investieren konnte und wollte und wie stabil der FC Remscheid nach der Führung in der Defensive stehen würde – vielleicht sogar mit der Chance, noch ein weiteres Tor nachzulegen. Es zeigte sich zunächst das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit: Der FC Remscheid machte das Spiel und störte das Aufbauspiel der Gastgeber. Immer wieder endeten Aktionen in Freistößen für den VfB Hilden II, die jedoch meist ungefährlich blieben.