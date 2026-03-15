Wichtiger Auswärtssieg: FC Remscheid entscheidet Kellerduell für sich

Beide Mannschaften brauchten unbedingt drei Punkte, um überhaupt noch Anschluss zu halten. Der FC Remscheid ging mit einem Unentschieden gegen den 1. FC Wülfrath aus der Vorwoche in das Duell, während der VfB Hilden II eine späte Niederlage gegen TuRU Düsseldorf hinnehmen musste. Der FCR startete mit einer Änderung im Vergleich zur Vorwoche: Furkan Taşdemir rückte für Giuseppe Campana in die Startformation. Beim VfB standen im Vergleich zur Vorwoche gleich fünf neue Spieler in der Startelf.
Der FC Remscheid begann zweikampfstark und zielstrebiger als der VfB Hilden II und kam in der Anfangsphase zu guten Chancen. In der 5. Minute fiel durch Furkan Taşdemir das erste Tor für den FCR, das jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht zählte. Der FC blieb dennoch dran und kreierte weitere Chancen durch D. Heinen, F. Taşdemir und V. Di Mari. Mit der Zeit wurde auch der VfB Hilden II wach und kam besser ins Spiel, doch Remscheid hatte mit Maurice Horn einen Torwart im Kasten, der alles hielt, was auf sein Tor kam – eine starke Leistung bis dahin.
In der 38. Minute spielte Di Mari einen Pass auf L. Fronia, der stark am Torwart vorbeiging und den Ball zum 0:1 für den FC Remscheid im Tor unterbrachte. Das Spiel blieb unverändert: Der FC Remscheid machte das Spiel, während der VfB Hilden II vor allem durch starke Freistöße gefährlich wurde. Doch immer wieder war der Torwart des FC Remscheid zur Stelle. So ging es in die Pause.
Ohne Wechsel starteten beide Teams in die zweite Halbzeit. Die Frage war, was der VfB Hilden II investieren konnte und wollte und wie stabil der FC Remscheid nach der Führung in der Defensive stehen würde – vielleicht sogar mit der Chance, noch ein weiteres Tor nachzulegen. Es zeigte sich zunächst das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit: Der FC Remscheid machte das Spiel und störte das Aufbauspiel der Gastgeber. Immer wieder endeten Aktionen in Freistößen für den VfB Hilden II, die jedoch meist ungefährlich blieben.
In der 58. Minute zog D. Akbaba aus etwa 18 Metern ab, doch der Ball ging knapp über das Tor. Das Spiel wurde immer intensiver und die Zweikämpfe zunehmend aggressiver. In der 61. Minute gab es die ersten Wechsel: Andrii Pedchenko kam für L. Fronia beim FC Remscheid ins Spiel, während beim VfB Hilden II J. Vogtmüller für A. Feldaoui eingewechselt wurde. Kurz darauf zeigte Maurice Horn erneut eine starke Parade. Ganz bitter: Nach nur sechs Minuten musste Andrii Pedchenko nach einem Zusammenprall verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden. Für ihn kam Giuseppe Campana ins Spiel.
Das Spiel zeigte nun viel Leidenschaft und Kampf. Man sah beiden Mannschaften an, dass sie den Abstiegskampf angenommen hatten und alles dafür geben wollten, nicht abzusteigen. In der 70. Minute hatte V. Di Mari eine große Chance für den FC Remscheid. Er setzte sich durch die Abwehr durch, blieb jedoch am Torwart hängen – das hätte das 0:2 sein können.
Kurz darauf die nächste Chance für den VfB Hilden II – erneut nach einem Freistoß. Dabei sah Giuseppe Campana die gelbe Karte. Der Freistoß ging jedoch über das Tor. Der Trainer des VfB Hilden II versuchte noch einmal, mit zwei Wechseln frische Impulse ins Spiel zu bringen. Am Ende endete das Spiel mit je einem Freistoß für beide Mannschaften. In der 5. Minute der Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter ab. Damit feierte der FC Remscheid den ersten Sieg nach vier Monaten und sieben Niederlagen. Das letzte Meisterschaftsspiel hatte der FC Remscheid am 9.11.2025 mit 2:1 gegen den SC Union Nettetal gewonnen.
Nach dem Trainerwechsel stehen nun nach zwei Spielen vier Punkte bei 2:1 Toren zu Buche. Die Erleichterung bei den rund 50 mitgereisten Fans, Trainern, Verantwortlichen und Spielern war deutlich zu spüren. Timo Leber nach dem Spiel: „Es war von uns kein gutes Spiel, aber wir haben hinten nichts zugelassen und die drei Punkte mit nach Hause genommen. Mund abputzen und nächste Woche gegen Solingen-Wald nachlegen.“