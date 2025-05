Wichtiger Auswärtssieg am Campus

Am ersten Maiwochenende reiste der TSV-Trupp zum KIT SC, wo es um wichtige Zähler für den Klassenerhalt ging. Zwar kamen die Bernecker-Jungs allem Anschein nach gut ins Spiel, doch der Eindruck sollte bereits nach fünf Minuten schwinden, als die Hausherren einen schnell ausgespielten Angriff über die rechte Seite durch Leon Voss mit dem 1:0 bestraften. Der frühe Rückstand brachte die TSV-Elf ziemlich aus dem Konzept und sie hatte Glück, dass die Studis einen verunglückten Rückpass nur eine Zeigerumdrehung später ungenutzt ließen. Auch der nach seiner abgesessenen Rotsperre in die Anfangsformation zurückgekehrte Schlussmann Marvin Baier musste sich nach knapp 20 Minuten gegen Krümmel auszeichnen, um einen höheren Rückstand zu verhindern. Erst langsam wagten sich die Mannen um Kapitän Balzer dann auch wieder in die gegnerische Hälfte, was aber prompt für Gefahr sorgte. Zunächst scheiterte Offterdinger mit einem Distanzschuss (21.), bevor das starke Anlaufen von Wernert die Chance für Balzer eröffnete, die KIT-Keeper Geppert vereitelte (24.). Die größte Möglichkeit zum Ausgleich vergab David Guthmann, mustergültig von Balzer in Szene gesetzt, mit einem versuchten Heber über Geppert, der mit den Fingerspitzen noch am Ball war, ehe Kapitän Constien die Gefahr kurz vor der Linie bannen konnte (38.). Wenig später sollte es dann aber doch soweit sein: Eine schöne Kombination über Wildenhayn, Guthmann und Rapp brachte die Kugel zu Hauser, der sie humorlos zum 1:1 unter die Latte hämmerte (42.). Kurz darauf trat der Torschütze auch noch als Vorlagengeber in Erscheinung, als er Marcel Baier auf die Reise schickte, der trocken ins lange Eck vollendete (44.). So war das Spiel bereits zur Pause gedreht.

Nach dem Wiederanpfiff zeigte die TSV-Elf deutlich, dass sie keinen Zweifel an der Punkteverteilung lassen wollte. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf hätten Erismann und Baier fast von der Unsortiertheit der Studenten profitiert, doch Constien klärte erneut auf der Linie und der Nachschuss von Guthmann strich knapp über die Querlatte (55.). Ein toller Pass von Erismann auf Rapp ermöglichte diesem kurz darauf, in den Strafraum durchzubrechen, wo sein Abschluss allerdings noch zur Ecke abgelenkt wurde. Diese brachte Balzer auf den langen Pfosten, Wernert nahm die Hereingabe volley und Meier hielt in der Mitte den Fuß dazwischen – 1:3 (57.). Zehn Minuten später kamen die Studis nochmal ran, auch wenn dem Abschluss von Schnepf ein äußerst hohes Bein vorausging, was das SR-Gespann jedoch nicht daran hinderte, den Treffer zu geben. Im nächsten Moment war das Glück dann aber auf Auerbacher Seite, als der eingewechselte Böge am zweiten Pfosten völlig blank das leere Gehäuse verfehlte. Auf der Gegenseite prüfte Marcel Baier Geppert noch mit einem 16-Meter-Schuss (72.), ehe sich auch sein Namensvetter im TSV-Kasten mit einer tollen Parade bei einem Abschluss von Schröder auszeichnen konnte (73.). In der Schlussphase wollten die Campus-Kicker zwar unbedingt noch etwas Zählbares holen, nennenswerte Chancen erspielten sie sich jedoch nicht mehr, sodass der TSV nach einer deutlichen Leistungssteigerung alle drei Punkte mit an den Mühlenweg nimmt.