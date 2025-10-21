Wichtiger Auswärtssieg

geschrieben von Lukas Honold:

Zu Gast in Dietmannsried ging es für die Günzer bei perfektem

Fußballwetter auf Kunstrasen gegen einen Mitverfolger im Kampf um

den Anschluss auf den Relegationsplatz. Dabei erwischten die Grün-

Weißen einen denkbar schlechten Start. Auf dem linken Flügel setzte

Florian Becherer mit seinem linken Fuß zu einer Flanke an. Die Kulle

rutschte dem Angreifer der Hausherren derart perfekt über den

Schlappen, sodass sie sich perfekt hinten ins lange Eck zur 1:0-

Führung in der 8. Spielminute senkte. Allgemein war die linke Seite

der Gastgeber besonders in Person vom dribbelfreudigen Mohamad

Saleh der Dreh- und Angelpunkt der Offensivaktionen im ersten

Durchgang. Die Heimelf ließ den Ball im Spielaufbau sonst meist

ansehnlich flach hinten und im eigenen Mittelfeld zirkulieren, um

dadurch ihre Angriffe aufzuziehen. Für die nächsten großen

Torchancen sorgten in der Folge aber die Grün-Weißen. Begonnen

durch Kapitän Michael Harzenetter, der einen langen Ball sauber

mitnahm und an die Unterkante der Latte setzte, von welcher der Ball

hinter die Linie fiel, jedoch durch den Drall wieder aus dem Tor

heraussprang, ohne das Netz je berührt zu haben, was den

Schiedsrichter optisch täuschte und somit nicht zum Ausgleich führte.

Kurz danach wurde Patrick Daufratshofer über rechts durchgesteckt

und hatte freie Bahn auf das Tor, jedoch wurde er durch eine knapp

falsche Abseitsentscheidung zurückgepfiffen. Ausgleichend muss

hier erwähnt werden, dass der Schiedsrichter seine Linie im Spiel so

durchzog und immer, wenn es knapp war auf beiden Seiten

derartigen Szenen gleichermaßen mit Abseits bewertete. Die Günzer

profitierten im Laufe der Begegnung auch noch von einer solch

engen Entscheidung. Die Grün-Weißen ließen aber weiterhin nicht

nach und kamen zu erneut guten Chancen. Leon Rampp und Michael

Harzenetter scheiterten mit ihren Abschlüssen noch am Torerfolg,

ehe Routinier Patrick Daufratshofer seinen Sturmkollegen zeigte, wo

das Tor steht. Nach einem zuvor satten Lattenschuss schaltete der

Flügelspieler der Günzer, wie schon in der Vorwoche, am

schnellsten, nahm den Abpraller vom Querbalken noch einmal mit

und schob ihn dann überlegt am Keeper zum verdienten 1:1-

Ausgleich nach einer halben Stunde ein. Dieses Ergebnis stellte

zugleich den Pausenstand dar.

Im zweiten Abschnitt musste direkt zu Beginn Noah Böckler sein

Team retten, indem er einen Schuss im Strafraum mit seinem schnell

hochgerissenen Arm abwehrte und so das Unentschieden wahrte.

Danach hatten die Günzer wieder eine 10–15-minütige Drangphase.

Beginnend mit Michael Harzenetter, der einen flachen Schuss knapp

rechts neben das Tor setzte. Gefolgt wurde er von Leon Rampp, der

mit seinem Schuss außerhalb des Sechzehners nur die Latte küsste.

Anders als im ersten Durchgang konnten die Günzer den Druck aber

nicht bis zum Torerfolg aufrechterhalten. Im Gegenteil, im Anschluss

waren es die Hausherren, die durch ihre Wechsel nun vor allem über

ihren rechten Flügel für wiederholte Gefahr sorgten. Die erste gute

Gelegenheit bot sich, nachdem man schulbuchmäßig bis auf die

Grundlinie durchgebrochen war, den Ball flach in den Rückraum im

Sechzehner servierte, wo die Direktabnahme aus der Drehung

allerdings deutlich übers Tor flog. Kurz danach wurde der

Mittelstürmer der Gastgeber per Steckpass in den Strafraum steil

geschickt. Keeper Noah Böckler kam noch rechtzeitig raus und

vereitelte das Gegentor, musste seinen Einsatz aber mit kurzzeitig

starken Schmerzen bezahlen, nachdem ihm für zwei Minuten durch

den Zusammenprall die Luft wegblieb. Die Partie bog dann in die

Schlussviertelstunde ein und war sehr spannend, da zu keiner Zeit im

zweiten Durchgang klar war, wer die benötigten drei Punkte auf seine

Seite ziehen würde. In der 83. Minute presste die Günzer

Offensivabteilung weiter auf den ungebrochen technisch

ansehnlichen Spielaufbau der Heimelf. Nach einem Rückspiel zum

Torwart vertändelte dieser den Ball allerdings unglücklich gegen den

aggressiv durchgelaufenen Knipser der Grün-Weißen. Dieser legte

sich die Kugel noch einmal sauber zurecht, bevor er ins leere Tor

einschob und dann zum Sprint ansetzte, um den Ball aus den

Maschen zu holen. Umgehend wurde er aber von seinen

Mannschaftskollegen in der Jubeltraube verschlungen und erfuhr

dort, dass er gerade den Führungstreffer und nicht nur den Ausgleich

für seine Truppe erzielte. Zu vergessen, welches Tor man

geschossen hat, kann bei den ganzen abgespulten Kilometern ja

jedem mal passieren, naja, außer vielleicht mir, ich schieß keine

Tore. In den letzten zehn verbleibenden Minuten mussten die Grün-

Weißen nochmals defensiv standhalten, brachten die knappe

Führung allerdings über die Bühne. Ein Sieg, der zwar spät erkämpft

wurde und sich hinten raus nicht unbedingt andeutete, jedoch

aufgrund der guten Chancen über 90. Minuten und dem nötigen

Spielglück in einer solch engen Partie nicht unverdient ist.

Lukas Honold