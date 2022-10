Wichtiger Auswärtssieg

Leider gestaltete sich das Spiel eher wie das Wetter an diesem Tag – trocken und bedeckt. Obwohl die Mannschaft, um den wieder genesenen Kapitän Finn Mantey, mit Jan Raddatz aus der Ersten und Albion Krasniqi aus der A-Jugend verstärkt wurde, bekam die Mannschaft die eigene Stärke nicht auf dem Platz umgesetzt. Viele Bälle wurden im Aufbau an den Gegner abgegeben, sodass Niels in der Halbzeit alle nochmal daran erinnern musste, welche Farbe die eigenen Stutzen haben. Trotzdem reichte ein vernünftig ausgespielter Angriff nach einer Viertelstunde um mit 1:0 in Führung zu gehen. Jan Raddatz war es am Ende, der einen abgewehrten Schuss aus nächster Nähe über die Linie drücken konnte. Aber anstatt gestärkt mit der Führung im Rücken das Spiel zu gestalten, ließ sich der TSV immer wieder auskontern. Nachdem Keeper Schwellies in der 20. Minute mit einer Fußabwehr den Ausgleich verhindern konnte, musste er sich fünf Minuten später gegen Gästestürmer Wannewitz geschlagen geben. Mit diesem Ergebnis zog sich die ansonsten ereignisarme Partie in die Halbzeitpause.

Zur zweiten Halbzeit wechselte der Coach dann gleich doppelt. Dirk Westphalen kam für Jaris Paulsen in die Innenverteidigung und Jan-Hendrik Schäfer übernahm die Position von Leon Ramm auf der rechten Außenbahn. Gerade über die rechte Seite des TSV kamen ab diesem Zeitpunkt mehr Ideen und das Spiel wurde lebendiger. So konnte der TSV, wie auch in der ersten Halbzeit, nach gespielten 15 Minuten erneut in Führung gehen. Dieses mal war es Niklas Bangert der sich im Zweikampf durchsetzte und den Ball am Torwart vorbei in die lange Ecke platzierte. Im weiteren Verlauf gestaltete sich das Spiel recht offen und beide Abwehrreihen zeigten erhebliche Lücken. Nur war es an diesem Tag der TSV, der die bessere Chancenauswertung verzeichnen konnte und durch den eingewechselten Max Petersen zehn Minuten später auf 3:1 erhöhte. Trotz des Anschlusstreffers der Gäste in der 77. Minute ließ sich die Mannschaft nicht verunsichern und legte durch den starken A-Jugendlichen Albion Krasniqi den vorentscheidenden vierten Treffer nach (85.). Den Schlusspunkt setzte dann erneut Topscorer Niklas Bangert mit seinem 7. Saisontor zum 5:2 in der 90. Spielminute.