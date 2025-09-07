– Foto: Lennart Blömer

Wichtiger Auswärtscoup: Lindwedel siegt in Celle Landesliga Lüneburg: SVLH übersteht kurze Achterbahnfahrt schadlos

Die Hoper Straße war in den vergangenen Jahren eines der gefährlichsten Pflaster in der Landesliga Lüneburg. Im Moment fällt es dem SV Lindwedel-Hope aber leichter, in der Fremde ihre Punkte einzufahren. Mit einem Auswärtssieg in Celle klettert der SVLH ins Tabellenmittelfeld vor.

Als Engin Kiy die Gäste in Führung brachte (22.), war der Jubel schnell verstummt. Denn Lindwedel gab den Vorsprung innerhalb einer Zeigerumdrehung aus der Hand, als Areen Al Zoubi (30., 31.) für den Oberliga-Absteiger doppelt traf. Umso wichtiger war es für den weiteren Spielverlauf, dass Louis Spitzer für den SVLH noch vor der Pause den Fuß in die Tür bekam (45.+3).