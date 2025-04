Wichtiger 2:0-Sieg für Wohnste im Abstiegskampf gegen VSK

Es war ein ganz wichtiger Sieg im Abstiegskampf: Wohnste schlug in der Fußball-Landesliga der Frauen am Donnerstag VSK Osterholz-Scharmbeck mit 2:0 (0:0) und hat erstmals seit Monaten wieder einen Abstiegsplatz verlassen.

Do., 17.04.2025, 19:30 Uhr

74 Minuten waren gespielt, da hatte dieses Spiels seinen „Lara-Rook-Moment“. Die Wohnster Offensivspielerin setzte sich auf der linken Außenbahn großartig durch, zog ab und traf aus ganz spitzem Winkel zum so wichtigen 1:0-Führungstor für ihr Team. „Solche Tore kann nur Lara machen“, so Kapitänin Sarah Meier. „Sie hat ohnehin ein ganz starkes Spiel gemacht.“

Aber nicht nur Lara Rook, sondern das ganze MTV-Team spielte an diesem Donnerstagabend - angetrieben von den erneut großartigen Fans - hervorragend auf. „Es war eine super Teamleistung. Es lief heute alles so, wie es laufen sollte“, so Meier.

Nach einer ausgeglichenen, sehr umkämpften ersten Halbzeit spielten sich die entscheidenden Szenen im zweiten Abschnitt ab, so hatte fünf Minuten nach dem Führungstor von Lara Rook Mitspielerin Lisa Meier ihre große Szene, traf mit einem Schuss in den Winkel zum 2:0-Siegtor (79.).