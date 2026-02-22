Wichtige Weichenstellung bei der Spvgg. Sonnenberg

Alexander Kopp trainiert auch 2026/27 die erste Mannschaft der Spvgg. Sonnenberg. – Foto: Willi Roth

Wiesbaden. Es war im Sommer 2025 beim Kreisoberligisten Spvgg. Sonnenberg mit dem Wechsel von Spielertrainer Andre Meudt zum Gruppenligisten SV Niedernhausen das Ende einer Ära. Und zugleich der Beginn einer neuen Zeitrechnung unter seinem Nachfolger Alexander Kopp, der sich nun anschickt, beim Spitzkippel-Club Wurzeln zu schlagen.

Passt "sportlich wie menschlich hervorragend"

„Er passt sportlich wie menschlich hervorragend zu unserem Verein, deshalb freuen wir uns sehr, dass er verlängert hat“, bestätigt Alexander Hoppe, Sportlicher Leiter der Sonnenberger Aktiven, die für die Saison 2026/27 getroffene Abmachung mit dem Coach. Wo doch Kopp nach Meudts Abschied einen Kader-Umbruch zu bewältigen hatte, was ihm bislang gut gelingt. Auch wenn die Sonnenberger, die am 8. März bei Kastel 46 in die Restrunde starten, als Neunter nicht so weit vorne in der Tabelle liegen wie zumeist in den vergangenen Jahren. Doch der Fokus liegt auf Entwicklung und dem verstärkten Einbau von Jugendlichen der eigenen Schmiede bei den Männer-Teams. „Dieser Weg entspricht genau der Philosophie des Trainers, der die Nachwuchsarbeit weiter in den Mittelpunkt rücken möchte“, betont Alexander Hoppe.