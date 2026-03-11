Wichtige Verlängerungen in der Verbandsliga und Bezirksliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der zweikampfstarke Defensivspieler bringt viel Einsatz, Erfahrung und Leidenschaft in die Mannschaft ein. Mit seiner aggressiven Spielweise setzt er immer wieder wichtige Impulse im Defensivverbund und gilt als verlässlicher Bestandteil des Teams.

Bei der SG Reutlingen nimmt der Kader für die Saison 2026/27 weiter Form an. Auch Volkan Salici hat seine Zusage gegeben und bleibt den „Jungs aus Orschel“ erhalten.

Seit seinem Wechsel zur SGR hat sich Salici schnell etabliert und gehört bereits nach kurzer Zeit zu den prägenden Figuren im Kader. Der Verein freut sich, den gemeinsamen Weg mit ihm fortzusetzen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall bleibt eine wichtige Offensivkraft an Bord. Flügelspieler Philipp Minder hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 2026/27 für den Verbandsligisten auflaufen.

Der schnelle Außenbahnspieler geht damit in sein achtes Jahr im Optima Sportpark. Nach mehreren schweren Verletzungen kämpfte sich Minder in den vergangenen Jahren immer wieder zurück und unterstrich damit seine große Verbundenheit zum Verein.

Die Verantwortlichen werten seine Verlängerung als starkes Zeichen von Treue, Leidenschaft und Teamgeist. Mit seiner Dynamik auf den Flügeln soll Minder auch künftig wichtige Impulse im Offensivspiel der Sportfreunde setzen.

