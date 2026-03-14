Wichtige Verlängerungen in der Landesliga und Kreisliga

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Beim GSV Dürnau zeigt man sich entsprechend zufrieden über die Einigung. Verein und Trainer wollen den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen und die sportliche Entwicklung des Klubs auch in den kommenden Jahren weiter vorantreiben.

Beim GSV Dürnau setzt man langfristig auf Kontinuität. Der Kreisligist aus der Kreisliga B7 Neckar/Fils hat die Verträge mit seinem Trainerduo Baum und Ponomartschuk vorzeitig bis zum Jahr 2028 verlängert.

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TSV Ilshofen

Der TSV Ilshofen treibt seine Personalplanungen weiter voran und setzt dabei auf bewährte Kräfte in der Defensive. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, vermeldete zwei wichtige Vertragsverlängerungen.

Torhüter Jannik Laber bleibt dem Verein erhalten und wird auch künftig zwischen den Pfosten stehen. Das Eigengewächs gilt seit geraumer Zeit als verlässlicher Rückhalt der Mannschaft und überzeugt regelmäßig mit starken Paraden. Beim TSV Ilshofen freut man sich daher, auch in den kommenden Jahren weiter auf den Schlussmann bauen zu können.

Auch Innenverteidiger Mark Varga hat seine Zukunft beim Verein geklärt. Der Abwehrspieler verlängerte seinen Vertrag bis 2028. Varga bringt neben seiner physischen Präsenz vor allem Stabilität und Ruhe in den Spielaufbau der Defensive.

Mit den Zusagen von Laber und Varga setzt der TSV Ilshofen auf Kontinuität im Defensivverbund.

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