Wichtige Verlängerungen in der Landesliga und Bezirksliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Die SG Schorndorf setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, frühzeitig ein Zeichen für Kontinuität. Niklas Rössler und Jamie Miller verlängern ihre Verträge vorzeitig bis Sommer 2027. Beide gelten als zentrale Säulen der Mannschaft und sollen auch in den kommenden Jahren sportliche Verantwortung übernehmen.
Mit der langfristigen Bindung des Duos stellt der Verein die Weichen für Stabilität und Planungssicherheit. Intern wird die Verlängerung als klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg gewertet – mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung bis 2027.
Bei der SG Reutlingen laufen die Planungen für die kommende Saison in der Bezirksliga Alb weiter. Mit Andy Huynh und Rafael Vesenjak bleiben zwei wichtige Bausteine im Kader. Huynh gilt seit Jahren als fester Bestandteil der Defensive und prägt das Spiel der SGR mit seiner Qualität und Präsenz.
Vesenjak konnte in der Vorrunde sein Talent bereits andeuten. Für den jungen Spieler geht es nun darum, an Konstanz und Durchsetzungsfähigkeit zu arbeiten. Intern traut man ihm weiteres Entwicklungspotenzial zu. Die Verlängerungen stehen für Stabilität und Perspektive.
Spielverlegung in der Kreisliga B4: TSV Schlechtbach II – VfR Birkmannsweiler II, bisher: 22.02.2025, neu: Dienstag, 24.02.2026, 20:00 Uhr, Kunstrasenplatz
