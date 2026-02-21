Wichtige Verlängerungen in der Landesliga und Bezirksliga News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Günter Schmid

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++

SG Schorndorf Die SG Schorndorf setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, frühzeitig ein Zeichen für Kontinuität. Niklas Rössler und Jamie Miller verlängern ihre Verträge vorzeitig bis Sommer 2027. Beide gelten als zentrale Säulen der Mannschaft und sollen auch in den kommenden Jahren sportliche Verantwortung übernehmen. Mit der langfristigen Bindung des Duos stellt der Verein die Weichen für Stabilität und Planungssicherheit. Intern wird die Verlängerung als klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg gewertet – mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung bis 2027.