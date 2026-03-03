Wichtige Verlängerungen in der Landesliga und Bezirksliga

– Foto: Herbert Schürl

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSV Ilshofen

Beim TSV Ilshofen schreitet die Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 1 weiter voran. Mit Kapitän Nico Layer und Flügelspieler Lars Fischer haben zwei wichtige Leistungsträger ihre Verträge verlängert.

Layer bleibt als Abwehrchef und Führungsspieler eine zentrale Stütze der Mannschaft. Mit seiner Präsenz und Organisation sorgt er für Stabilität in der Defensive und geht als Kapitän voran. Auch Lars Fischer bleibt den Rot-Weißen erhalten. Auf dem Flügel überzeugt er durch seine Verlässlichkeit in beide Richtungen und bringt sowohl defensiv als auch offensiv wichtige Impulse ein.