Wichtige Verlängerungen in der Landesliga und Bezirksliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Beim TSV Ilshofen schreitet die Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 1 weiter voran. Mit Kapitän Nico Layer und Flügelspieler Lars Fischer haben zwei wichtige Leistungsträger ihre Verträge verlängert.
Layer bleibt als Abwehrchef und Führungsspieler eine zentrale Stütze der Mannschaft. Mit seiner Präsenz und Organisation sorgt er für Stabilität in der Defensive und geht als Kapitän voran. Auch Lars Fischer bleibt den Rot-Weißen erhalten. Auf dem Flügel überzeugt er durch seine Verlässlichkeit in beide Richtungen und bringt sowohl defensiv als auch offensiv wichtige Impulse ein.
Die Verlängerungen gelten als klares Signal für Kontinuität und unterstreichen den Anspruch des TSV Ilshofen, mit einem gefestigten Kern in die kommende Spielzeit zu gehen.
+++
+++
Bei der SG Reutlingen vollzieht sich in der Bezirksliga Alb ein schrittweiser Generationswechsel. Die langjährigen Leistungsträger Christos Vasilopoulos, Andreas Heidt und Rüdiger Nägele werden in der kommenden Saison aus beruflichen, familiären und körperlichen Gründen kürzertreten. Das Trio absolvierte zusammen weit über 500 Pflichtspiele und prägte den Verein über viele Jahre.
Trotz ihres Rückzugs bleiben sie dem Team verbunden und stehen im Bedarfsfall weiterhin zur Verfügung. Gleichzeitig soll die Verantwortung zunehmend an jüngere Spieler übergehen, um den Kader langfristig zu verjüngen und neu auszurichten.
+++
+++