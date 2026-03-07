Wichtige Verlängerungen in der Bezirksliga und Kreisliga

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Torhüter Bene geht damit in seine vierte Saison beim TSV. Ursprünglich eher zufällig zum Verein gekommen, hat er sich inzwischen als verlässlicher Bestandteil im Kader etabliert. Auch Benny bleibt an Bord und sammelte bislang sowohl in der ersten Mannschaft als auch in der U23 wichtige Spielpraxis.

Beim TSV Sondelfingen schreiten die Planungen für die kommende Saison in der Kreisliga A2 Alb weiter voran. Gleich fünf Spieler haben ihre Zusage gegeben und bleiben dem Verein erhalten.

Offensivspieler Vince überzeugte in der Hinrunde vor allem bei Einsätzen für die U23, wo er mit mehreren Scorerpunkten auf sich aufmerksam machte. Lukas, der aktuell verletzungsbedingt fehlt, soll nach seiner Rückkehr wieder eine wichtige Rolle im defensiven Mittelfeld übernehmen und mit seiner Stärke auf der Sechserposition Stabilität geben.

Mit Nils bleibt zudem ein weiteres Eigengewächs im Verein. Trotz eines Kreuzbandrisses zu Beginn der Saison plant er seine Rückkehr ins TSV-Trikot.

Der Verein freut sich über die Zusagen und setzt weiterhin auf Kontinuität im Kader.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Heimsheim

Beim TSV Heimsheim bleibt eine wichtige Stütze im Mittelfeld an Bord. Lucca Grau hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und wird weiterhin für den Bezirksligisten auflaufen.

Der Mittelfeldspieler gilt als Motor im Spiel der Heimsheimer. Mit großem Einsatz, hoher Laufbereitschaft und kompromisslosen Zweikämpfen treibt er die Mannschaft immer wieder an und sorgt für Stabilität im Zentrum.

Die Verantwortlichen freuen sich über die Verlängerung und setzen auch künftig auf seine Energie und Mentalität im TSV-Trikot.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++