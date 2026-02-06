Wichtige Verlängerungen in Besigheim und viele Neuansetzungen

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

06.03.2026 19:00

SGM BC Marktlustenau / KSG Ellrichshausen - TSV Blaufelden

10.04.2026 19:00

TSG Kirchberg / Jagst - TSV Schrozberg

22.04.2026 19:30

SGM Kreßberg II - TSV Crailsheim II

29.04.2026 18:00

SV Ingersheim - SGM Jagstheim / Onolzheim

08.05.2026 19:30

SGM TSV Unterdeufstetten I / FC Matzenbach II - FC Billingsbach

15.Spieltag 30.11.2025

02.04.2026 18:30

TSG Kirchberg / Jagst - TSV Blaufelden

04.04.2026 15:00

SGM BC Marktlustenau / KSG Ellrichshausen - FC Billingsbach

06.04.2026 15:00

SGM TSV Unterdeufstetten I / FC Matzenbach II - FC Langenburg

17.Spieltag 1.3.2026

28.02.2026, 15:00 Uhr: SV Westgartshausen – SV Ingersheim

Reserve

14.Spieltag 22.11.2025

02.04.2026: 20:45 Uhr: SC Wiesenbach – SGM Tiefenbach/Goldbach

15.Spieltag 30.11.2025

13.02.2026 19:00

SGM Tiefenbach / Goldbach - SGM Jagstheim / Onolzheim

02.04.2026 20:30

TSG Kirchberg / Jagst - TSV Blaufelden

04.04.2026 13:00

SGM BC Marktlustenau / KSG Ellrichshausen (Flex) - FC Billingsbach

16.Spieltag 7.12.2025

10.04.2026 20:45

TSG Kirchberg / Jagst - TSV Schrozberg (flex)

29.04.2026 20:00

SV Ingersheim - SGM Jagstheim / Onolzheim

17.Spieltag 1.3.2026

28.02.2026 13:00

SV Westgartshausen - SV Ingersheim

+++

Spvgg Besigheim

Bei der Spvgg Besigheim setzen die Verantwortlichen auf Kontinuität und verlängern mit zwei prägenden Spielern. Kapitän Jannik Trautwein geht in seine dritte Saison beim Bezirksligisten und bleibt eine zentrale Figur. Der gebürtige Besigheimer identifiziert sich stark mit dem Verein und gilt als Führungsspieler, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt. Seit seinem Wechsel aus der Landesliga vom FV Löchgau hat er sich zum Vorbild entwickelt und steht sinnbildlich für Einsatz und Zusammenhalt.

Auch Julian Harnoß bleibt Teil des Projekts. Der Neuzugang dieser Saison kam vom Landesligisten Croatia Bietigheim und überzeugte schnell mit Laufstärke, Willen und vorbildlicher Einstellung. Im Verein wird seine Entwicklung als wichtiger Baustein für die Zukunft gesehen.

Beide Verlängerungen stehen für Stabilität, Identifikation und den gemeinsamen Weg, den die Spvgg weitergehen will – mit Spielern, die Haltung zeigen und sportlich vorangehen.

