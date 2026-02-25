Wichtige Verlängerungen bei zwei Bezirksligisten und einem Kreisligist

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Bleron Visoka, zuletzt von Verletzungen gebremst, soll künftig wieder angreifen. Niklas Roth geht in seine vierte Saison bei Vorwärts, während Nicolas Rink als flexibel einsetzbare Konstante ebenfalls an Bord bleibt. Die Zusagen stehen für Stabilität und Zusammenhalt im Dittlau.

Beim FV Vorwärts Faurndau setzen in der Bezirksliga Neckar/Fils gleich fünf Spieler ein Zeichen für Kontinuität. Mattia Gianni, seit Januar wieder im rot-weißen Trikot, bleibt dem Verein erhalten. Auch Jakob Becker, als laufstarker Antreiber bekannt, hat zugesagt.

+++

+++

TSV Heimsheim

Beim TASV Heimsheim gibt es in der Bezirksliga Enz/Murr die nächste wichtige Personalentscheidung: Tom Reichert bleibt. Der Torhüter geht in seine siebte Saison und hat bislang 161 Pflichtspiele im TASV-Trikot absolviert.

Im Kasten überzeugt er mit modernem Torwartspiel, Konstanz und starken Reflexen – zudem machte er sich als sicherer Elfmetertöter einen Namen. Gemeinsam mit dem Verein feierte er unter anderem den Bezirkspokalsieg, zwei Meisterschaften sowie drei NEB-Turniersiege.

Mit seiner Erfahrung bleibt ein Führungsspieler an Bord, der sportlich wie menschlich prägt.

+++

+++

Spvgg Stetten/Filder

Bei der Spvgg Stetten/Filder laufen die Planungen für die kommende Saison in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen weiter. Mit Tim Schlegel und Bastian Novosel bleiben zwei Eigengewächse an Bord. Beide durchliefen sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und stehen für hohe Identifikation.

Schlegel ist flexibel als Außenverteidiger oder offensiver Schienenspieler einsetzbar und bringt Tempo sowie starke Flanken mit – fünf Assists stehen in dieser Saison bereits zu Buche. Novosel, in der Vorsaison noch mit Sondergenehmigung im Aktivenbereich, ist inzwischen fester Bestandteil der ersten Mannschaft und absolvierte bereits sieben Partien von Beginn an.

+++

+++