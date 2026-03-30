Wichtige Verlängerung beim Verbandsligisten und zwei Absagen

– Foto: Zafer Hosman

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

In der Kreisliga A1 wurde die Begegnung VfR Birkmannsweiler – FSV Waiblingen II wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt – die Begegnung wird neu angesetzt.

In der Kreisliga B4 wurde die Begegnung VfR Birkmannsweiler II – SV Plüderhausen II von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.

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SV Fellbach

Der SV Fellbach setzt weiterhin auf Kontinuität und eigene Talente. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Württemberg hat den Vertrag mit Adao Gutzeit bis 2028 verlängert und bindet damit einen wichtigen Spieler langfristig an den Verein.

Gutzeit gehört bereits seit mehreren Jahren zum SV Fellbach und durchlief den klassischen Weg über die Jugend und die zweite Mannschaft bis in die erste Mannschaft. Mit großem Einsatz und kontinuierlicher Entwicklung hat er sich seinen Platz im Team Schritt für Schritt erarbeitet.

Der Spieler selbst betont sein Wohlbefinden im Verein sowie den Wunsch, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam erfolgreich zu sein. Auch Sportdirektor Theo Fringelis hebt besonders die Entwicklung und Einstellung Gutzeits hervor und sieht in ihm ein Beispiel für den eingeschlagenen Weg des Vereins.

Mit der Verlängerung setzt der SV Fellbach ein klares Zeichen für Identifikation, Geduld und nachhaltige Entwicklung.

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