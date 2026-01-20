Wichtige Verlängerung beim Drittligisten VfB Stuttgart II

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.



Als einer von vier Spielern über 23 Jahren nimmt Nicolas Sessa einen besonderen Platz im Kader der U21 ein. Diesen wird er auch über die Saison hinaus innehaben, denn der 29-Jährige hat seinen Vertrag beim VfB verlängert. Zur vergangenen Saison kehrte der offensive Mittelfeldspieler, der bereits von Januar 2017 bis Sommer 2018 in der Regionalliga Südwest 39 Spiele im VfB-Trikot absolviert hat, nach Bad Cannstatt zurück. Während er in der vergangenen Spielzeit verletzungsbedingt nur auf 19 Einsätze kam, unterstreicht der 29-Jährige in der aktuellen Saison seine Wichtigkeit fürs Team. In 16 Spielen stand Nicolas Sessa in der Vorrunde auf dem Platz, dabei gelangen ihm vier Tore und vier Vorlagen.

Stephan Hildebrandt, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, sagt: „Nicolas ist in den vergangenen eineinhalb Jahren in eine unumstrittene Führungsrolle in dieser Mannschaft hineingewachsen. Er verkörpert mit seinem kreativen und intuitiven Spiel die Sorte Fußballer, die man heute nur noch selten findet. Nicolas gibt den vielen Talenten bei uns Orientierung, ist Motor und Ideengeber unseres Offensivspiels. Wir freuen uns über weitere gemeinsame Jahre beim VfB.“

