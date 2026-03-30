Wichtige Verlängerung beim Bezirksligisten und Finalort gesucht

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Finalspiele um den AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr Am Donnerstag, 12.05.2026 steigt das Highlight im Bezirk - die Finalspiele der Herren und Frauen um den AZ FITNESS Bezirkspokal stehen an.

Aber wo wird den gespielt?Das steht noch nicht fest, wir haben die Ausschreibung gestartet und Vereine können sich um die Ausrichtung des Events bewerben.Voraussetzungen sind•Rasenplatz•Umkleidekabinen für die 4 Teams und Schiedsrichter•Parkmöglichkeiten•genug helfende HändeAlle Einnahmen aus verkauften Speisen und Getränken verbleiben beim Ausrichter, also auch finanziell interessant.Die Bewerbungsfrist endet am 15.4.2026.Wo er dieses Mal wohl hinführt, the way to….?

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Spvgg Besigheim

Die Spvgg Besigheim setzt weiter auf Kontinuität im Kader. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Enz/Murr hat den Vertrag mit Adam Juhász verlängert, der auch in der Saison 2026/27 ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft bleibt.

Der vielseitig einsetzbare Spieler kam in der laufenden Spielzeit auf 17 Einsätze und erzielte dabei zwei Treffer. Besonders durch seine Kopfballstärke sorgt er sowohl defensiv als auch offensiv für Gefahr.

Juhász überzeugt zudem mit großer Einsatzbereitschaft, Zweikampfstärke und einer präsenten Art auf dem Platz. Seine Flexibilität, sowohl in der Innenverteidigung als auch auf dem linken Flügel agieren zu können, macht ihn für das Team besonders wertvoll.

Beim Verein zeigt man sich entsprechend erfreut über seine Verlängerung.

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