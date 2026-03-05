Wichtige Stützen bleiben

Nach der Verlängerung von Cheftrainer Patrick Dürrbaum kann der Gruppenligist SV Espenau weitere positive Nachrichten vermelden: Auch Marvin Schmitt und Marvin Breitlauch bleiben dem Verein treu und haben ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Torwart Marvin Schmitt ist seit Jahren eine feste Größe beim SVE – sowohl auf dem Platz als auch daneben. Mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz ist er ein wichtiger Rückhalt für die Mannschaft. Die Abteilungsleitung möchte neben dem sportlichen Aspekt hervorheben, dass auf „Schmitti“ ist immer verlass ist, wenn Aufgaben „neben dem Platz“ anstehen.

Auch Marvin Breitlauch hat sich in den vergangenen Jahren zu einer zentralen Stütze im Mittelfeld der ersten Mannschaft entwickelt. Seine Bedeutung für das Team und den Verein wurde zuletzt auch durch seine Wahl zum Spieler des Jahres 2025 unterstrichen. Der Vize-Kapitän zählte bis zu seiner Verletzung zu den Dauerbrennern und fehlt derzeit enorm.