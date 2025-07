Wichtige Stütze verlängert beim Oberligisten

In der abgelaufenen Verbandsliga-Saison 2024/2025 absolvierte Marco Di Biccari 27 Spiele für Türkspor Neckarsulm. Zwar blieb ihm ein eigener Treffer verwehrt, doch mit zwei Torvorlagen und seiner verlässlichen Defensivarbeit hatte er großen Anteil am Aufstieg. Auch in der Vorsaison 2023/2024 war er mit 27 Einsätzen gesetzt und steuerte acht Assists bei – für einen Abwehrspieler ein beachtlicher Wert. Bereits in der Landesliga-Spielzeit 2022/2023 hatte er mit zwei Treffern und drei Vorlagen in 31 Einsätzen seinen Wert unter Beweis gestellt.

Erfahrung aus über 300 Spielen

Die Karriere des 1,75 Meter großen Rechtsfußes reicht weit zurück: Bereits in der Saison 2002/2003 lief Marco Di Biccari für den VfB Stuttgart II in der Oberliga Baden-Württemberg auf. Es folgten Stationen bei Regionalliga-Teams wie den Sportfreunden Siegen, dem FC Nöttingen, Türkiyemspor Berlin und dem 1. CfR Pforzheim. In der Oberliga Baden-Württemberg bestritt er Spiele für den SSV Reutlingen, den 1. Göppinger SV und Calcio Leinfelden-Echterdingen. Insgesamt stehen in seiner Laufbahn weit über 300 Spiele in Oberliga, Verbandsliga und Landesliga zu Buche.

Rückhalt mit Routine und Spielintelligenz

In der Defensive von Türkspor Neckarsulm nimmt Marco Di Biccari eine zentrale Rolle ein. Mit seiner Übersicht, seiner Spielintelligenz und seiner Ruhe am Ball ist er nicht nur sportlich wichtig, sondern auch als Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft von großem Wert. Seine langjährige Erfahrung macht ihn zu einem unverzichtbaren Baustein im Teamgefüge des Aufsteigers.

Neues Kapitel in altbekannter Umgebung

Mit der Vertragsverlängerung bei Türkspor Neckarsulm setzt Marco Di Biccari seine Laufbahn in einer vertrauten Umgebung fort. Bereits in den vergangenen drei Spielzeiten trug er das Trikot des Vereins – nun geht er mit seinem Team in die neue Oberliga-Saison 2025/2026. Dabei trifft er auf viele ehemalige Weggefährten und Gegner aus früheren Jahren.

Verlässlichkeit auch jenseits der 40

Dass ein Spieler im Alter von 42 Jahren noch regelmäßig in einer Aufstiegsmannschaft zum Einsatz kommt, ist im modernen Fußball eine Seltenheit. Umso bemerkenswerter ist es, wie konstant Marco Di Biccari über die Jahre auf hohem Niveau agiert hat. Mit seiner körperlichen Fitness, seinem taktischen Verständnis und seiner professionellen Einstellung bleibt er ein Vorbild für jüngere Spieler und ein Symbol für Beständigkeit in einem sich wandelnden Kader.

Blick auf die Oberliga-Rückkehr

Für Türkspor Neckarsulm beginnt am Wochenende die Herausforderung Oberliga Baden-Württemberg. Nach dem Aufstieg soll die Klasse gehalten und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter vorangetrieben werden. Mit der Erfahrung eines Marco Di Biccari im Kader steht dem Verein ein Spieler zur Verfügung, der die Liga kennt – und der weiß, worauf es in schwierigen Spielen ankommt. Seine Verlängerung ist deshalb nicht nur ein personelles Signal, sondern auch ein Zeichen der sportlichen Kontinuität in einer entscheidenden Phase.