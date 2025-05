Wichtige Spiele in Niederscheld und Medenbach

Dillenburg. SG Seelbach/Scheld oder SSV Sechshelden, wer folgt dem TSV Bicken in das Endspiel des Dillenburger Fußball-Kreispokals. Und macht der SSV Medenbach in der Kreisoberliga einen entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt? Antworten gibt es am Mittwochabend.