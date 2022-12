Wichtige Spiele für Gladbacher Jugend

Für den Gladbacher Nachwuchs steht ein spannendes Wochenende bevor. – Foto: Rocco Bartsch

Die 1. Mannschaft des SV Bergisch Gladbach 09 ist in der Mittelrheinliga bereits in der Winterpause. Für zwei Mannschaften der 09er geht es an diesem Wochenende aber noch weiter. Kurz vor Weihnachten stehen für die U19 und die U17 in ihren jeweiligen Mittelrheinligen noch zwei wichtige Matches auf dem Spielplan.

Zum Spitzenspiel erwartet die U19 Alemannia Aachen am Sonntag (11 Uhr) an der Flora. Die Kaiserstädter liegen als Drittplatzierter zwei Plätze und vier Punkte vor den 09ern der Trainer Tobias Felser und Ali Mostowfi. Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende bei den SF Troisdorf 05 will das Team nun wieder in die Erfolgsspur zurück und für einen guten Abschluss des Jahres sorgen. Mit der Alemannia wartet aber ein Gegner, der große Ambitionen auf die Meisterschaft hat und selbst einen Dreier benötigt, um oben dranzubleiben. Es wird also spannend und eine riesige Aufgabe für das Team.

Ein Dreier ist dagegen Pflicht für die U17 im Duell mit dem FC Hürth. Die Gäste sind Tabellenschlusslicht, haben noch keinen Zähler auf dem Konto und das Torverhältnis steht bei 2:34-Treffern. Ein Sieg ist für 09er daher auch so wichtig, um den Anschluss zu den Plätzen nicht zu verlieren, die die direkte Qualifikation zur Mittelrheinliga für die nächste Saison bedeuten. Derzeit fehlen vier Punkte bis zum 6. Platz. Daher ist es notwendig, die Aufgabe gegen den FCH mit voller Konzentration anzugehen, um die Ausgangsposition für das neue Jahr noch ein wenig zu verbessern. Gespielt wird am Samstag (16:30 Uhr) an der Flora.